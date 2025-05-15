美國伊朗核談判 川普曝「接近達成協議」

美國總統川普（Donald Trump）今天表示，一項將會避免伊朗核設施遭受軍事襲擊的協議「接近達成」。

法新社報導，川普在波斯灣之行第2站的卡達指出：「我們不會在伊朗製造任何放射落塵。」他強調：「我認為我們可能接近達成一項協議，沒有這麼做的必要。」

國際油價在川普這項談話之後應聲下挫。川普說是伊朗的最新表態讓他如此樂觀。

他沒有明確提到所指為何，但伊朗最高領袖哈米尼的顧問夏卡尼（Ali Shamkhani）在美國媒體訪談中表示，德黑蘭願意接受對其核計畫所作的影響深遠限制。

夏卡尼告訴美國廣播公司新聞網（ABC News），伊朗將放棄高濃度濃縮鈾庫存，作為美國解除制裁協議其中一環。

川普指出，伊朗應該向卡達國王塔米姆（Tamim binHamad Al Thani）「表達衷心謝意」。塔米姆曾力促川普避免對伊朗採取軍事行動。