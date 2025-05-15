澳洲與印尼承諾加強合作 對中俄看法仍存分歧

（德國之聲中文網）澳大利亞總理阿爾巴尼斯周四（5月15日）與印尼總統普拉博沃會談，討論防務合作與全球貿易。他表示，雅加達是澳大利亞「不可或缺的伙伴」。這是他在連任後首次進行國際訪問。

阿爾巴尼斯在周二剛剛再次宣誓就任，他所領導的中左翼工黨在議會選舉中進一步擴大了多數席位。他表示，此次訪問表明堪培拉高度重視與雅加達在防務和經濟方面的關系。

「印尼是澳大利亞不可或缺的伙伴，」他在與普拉博沃及內閣部長在總統府會面時說。

他呼籲印尼與澳大利亞進一步加強防務聯系。去年，雙方已達成一項涵蓋海上安全、反恐以及災難應對的協議。

在會後對媒體發表講話時，阿爾巴尼斯表示：「安全建立在每個國家的主權之上，也建立在適用於所有國家的規則基礎上。」

普拉博沃表示，印尼承諾將完成該防務協議的批准程序。

他說：「我們將繼續探討在防務領域加強與擴大合作的機會。」

普拉博沃還表示，雙方還討論了貿易與投資、糧食安全、能源轉型以及關鍵礦產問題。

他說：「我們也邀請澳大利亞更多參與我們的經濟合作。在全球經濟不確定的背景下，強化這種合作非常重要。」

兩國對中國和俄羅斯的看法不同

澳大利亞希望加強與東南亞國家的經濟聯系，以實現出口市場多元化，減少對中國的依賴，同時也回應美國總統特朗普實施關稅帶來的貿易不確定性。

據印尼總統府介紹，阿爾巴尼斯抵達總統府時受到了隆重歡迎，包括數十名騎兵、約3000名揮舞國旗的學生以及一場軍事儀式。

印尼上個月駁斥了有關俄羅斯曾請求在印尼最東部的巴布亞省部署軍用飛機的報道。該省距離澳大利亞城市達爾文約1200公裡，而美國海軍陸戰隊的輪換部隊每年在該地駐扎六個月。

阿爾巴尼斯當天稍早對記者表示：「印尼的回答是否定的，他們已經表態非常明確。」這一議題在澳大利亞大選期間引發了廣泛關注。

阿爾巴尼斯補充說，俄羅斯會試圖在該地區擴大影響力，澳大利亞正通過加強與包括印尼在內的鄰國關系來應對這一趨勢。

澳大利亞戰略政策研究所國防高級分析師格雷厄姆（Euan Graham）表示，澳印關系「十多年來避免了嚴重危機，其合作持續地逐步推進，比以前更為穩定。」

但他也指出，雙方在一些問題上仍存在較大分歧。

「雅加達更多地將中國和俄羅斯視為發展機會，而非威脅，並將中美視為大國競爭的兩個方面。這與堪培拉的國際觀點存在較大差異。」格雷厄姆說。澳大利亞對來自中國和俄羅斯的威脅更加警惕，和美國在國防方面有較為緊密的合作。

預計到下一個十年末，印尼將成為全球第五大經濟體。

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