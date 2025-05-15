俄羅斯該負全責？大馬首相談班機擊落事件　親曝：將與普亭會談

馬來西亞首相安華表示，昨天與俄羅斯總統普亭商討2014年馬來西亞航空公司MH17班機在烏克蘭上空被擊落一事。聯合國所屬民用航空專門機構日前將這起慘劇歸咎於莫斯科。

法新社報導，國際民航組織（ICAO）日前公布調查結果，裁定俄羅斯應為MH17遭到擊落一事負責；莫斯科駁斥這項裁定「帶有成見」。安華（AnwarIbrahim）於調查公布後赴俄羅斯首都莫斯科進行國是訪問。

安華表示，普亭（Vladimir Putin）告訴他，莫斯科「準備好」協助它認為獨立組織的調查。

安華辦公室今天發布聲明說：「我（安華）可以肯定地說，他（指普亭）否認說過他不願意配合。」

昨天與普亭會談的安華說，「俄方準備好合作，確保調查報告更具可信度」。

馬來西亞航空公司（Malaysia Airlines）一架波音（Boeing）777型客機2014年在烏克蘭東部上空遭到一枚俄製山毛櫸（BUK）飛彈擊落，機上298人全數罹難。

國際民航組織指出：「在2014年馬來西亞航空公司MH17航班遭到擊落事件中，俄羅斯聯邦未履行其依據國際航空法應盡義務。」