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曾見證太陽花學運 波蘭學者：台灣決定正確走民主路

中央社／ 台北15日電

波蘭智庫「卡斯米爾波拉斯基基金會」組團訪台，首次來台的會長皮薩斯基接受中央社專訪時表示，在台灣呼吸比在中國輕鬆多了；副會長史慕拉曾在太陽花學運期間擔任駐台學者，他說，台灣社會當時決定正確，走在民主的道路上。

波蘭智庫｢卡斯米爾波拉斯基基金會｣（CasimirPulaski Foundation，CPF）副會長史慕拉（TomaszSmura）2014年獲得台灣獎助金，擔任駐台學者近一年，他14日下午接受中央社專訪。

回憶駐台經驗，史慕拉說，剛好碰上太陽花學運，當時台灣社會站在十字路口，中國恩威並施給出「紅蘿蔔跟棍子」以圖政治靠攏，台灣社會拒絕與中持續提升關係。

史慕拉強調，現在看來，相信台灣社會當時的決定正確，也樂見台灣社會決定走在民主的道路上；此行與台灣民間團體互動時，對台灣社會決心捍衛自由、保持在國際系統的獨立性印象深刻。

首次來台的會長皮薩斯基（Zbigniew Pisarski）受訪時說，他曾經去過中國，「在台灣呼吸輕鬆多了」，台灣捍衛、提倡自由的精神與波蘭相近。台灣對許多人仍相當陌生，應盡量提高「能見度」作為軟實力，尤其烏克蘭的第一層防護罩也是能見度；硬實力是嚇阻力一部分，而軟實力、他國支持會是第一時間的回應。

皮薩斯基與史慕拉受訪當天，CPF宣布成立「亞洲研究中心」。皮薩斯基表示，CPF過去聚焦歐洲國家和前蘇聯國家，但基於國際情勢改變，尤其歐洲經濟立基於亞洲供應鏈，且南韓為波蘭軍武供應國，CPF眼光須更廣，尤其俄烏戰爭結果也會影響到亞洲區域安全。

皮薩斯基特別提到，美國過去15年來喊出要「轉向亞洲」（Pivot to Asia），這對歐洲影響有相當助益。

史慕拉則說，極權國家正在加強合作，俄羅斯、中國、北韓和伊朗試圖破壞以規則為基礎的國際秩序，此類似冷戰情勢有兩個前線，其一是中東歐，其二則是東南亞，而中國國家主席習近平與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的政策合作已是有目共睹；波蘭與台灣、南韓、日本在安全方面需要美國的安全保障，應深化交流。

CPF成立於2004年，每年舉辦的「華沙安全論壇」（Warsaw Security Forum，WSF）是歐洲最具影響力的安全會議之一，國安會副秘書長林飛帆去年應邀出席與談，而今年論壇將於9月29日至30日與法國合辦。

被問及今年論壇與談人選，皮薩斯基說，希望能有台灣友人出席，藉此拓展波蘭與台灣的雙邊關係。

CPF代表團於12日至17日應政府邀請訪台，成員另包括亞洲研究中心主任強生（Reuben F. Johnson）、華沙安全論壇組織委員會主任崔欣斯卡（AleksandraTrzcinska）。

俄羅斯 太陽花學運 波蘭

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