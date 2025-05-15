波蘭學者：建議台灣提升軍費GDP占比 建構不對稱戰力

波蘭軍事學者皮薩斯基、史慕拉接受中央社專訪表示，全球都看到台灣面臨的壓力，但台灣軍費卻低於冷戰時期平均值；台灣國防預算占GDP的2.5%不夠，建議跟上波蘭腳步提升軍費，投資無人載具、滯空攻擊彈藥等不對稱戰力。

波蘭國防預算近年持續提高，2023年占國內生產毛額（GDP）3.92%，2024年增至4.12%，2025年達GDP的4.7%，蟬聯占比最高的北約成員國。波蘭國防部長科西尼亞克-卡梅什（Władysław Kosiniak-Kamysz）4月曾表示，希望2026年國防預算可到GDP的5%。

波蘭智庫｢卡斯米爾波拉斯基基金會｣（CasimirPulaski Foundation，CPF）會長皮薩斯基（ZbigniewPisarski）14日接受中央社專訪時表示，波蘭的安全根基於歐洲與美國兩大支柱，歐洲偏向經濟面，美國則偏向軍事面，美國總統川普（Donald Trump）要歐洲對安全負起更多責任，因此波蘭給出了回應。

皮薩斯基說，波蘭積極建立軍事能力以及政治夥伴關係，歐洲的自主會讓美國工作簡單些，也能藉由與其他民主國家深化合作，平衡歐洲對美國夥伴關係的依賴。

談及提高軍事開支建立嚇阻力，皮薩斯基說明，俄羅斯主張解除武裝、和平共存，因為這符合俄羅斯利益，「我們越沒有軍事力量、越軟弱，就會越畏懼，而這讓他們顯得更強大」，嚇阻力越強，俄羅斯等敵國就會有所顧忌。

台灣2025年國防預算編列新台幣6470億元，佔GDP的2.45%。皮薩斯基說，冷戰時期的平均軍費是GDP的至少3%，如今烏克蘭是開戰情況，而全球都看到台灣面臨的壓力，台灣軍費僅佔GDP的2.5%，低於冷戰時期平均值，尤其目前的區域紛爭都可能引起骨牌效應。

皮薩斯基指出，人們理解安全風險的存在，至少軍事開支在東歐多獲支持、鮮少抗議；而歐洲大眾對美國保障的信任度降低，台灣也出現類似狀況，但信任度降低應讓民眾更想提高軍事開支，「你不花錢在安全上，其他人會花」。

CPF副會長史慕拉（Tomasz Smura）建議「台灣跟上波蘭的腳步」，他說，國際系統出現結構性敵對關係，可預期的是更多緊張情勢，俄羅斯、中國等國可能對鄰國或西方世界採取更獨斷手段，必須有所準備。

史慕拉表示，波蘭相信與美國的強健關係，但也意識到必須降低對盟友的依賴，因為美國有自己的資源分配和優先順序，安全上有獨立性總是比較好，但也不能忽視盟友的重要附加價值。

史慕拉指出，就地緣政治位置而言，軍事預算占GDP的2.5%對台灣並不足夠；借鏡烏克蘭經驗，並不需要砸錢買先進高端科技軍備，而是大量且低廉的武器，如無人載具（UAV）、滯空攻擊彈藥，並提升反艦的能力以及保持空優。

史慕拉特別提到，軍隊的規模很重要，台灣也必須提高後備軍人的數量；皮薩斯基則建議，台灣應將資源分配給不對稱戰力。

皮薩斯基12日至17日率CPF訪團應邀來台，成員包括史慕拉、亞洲研究中心主任強生（Reuben F.Johnson）、華沙安全論壇組織委員會主任崔欣斯卡（Aleksandra Trzcinska）。