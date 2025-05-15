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南韓大選投票意願上升 李在明支持率維持領先

中央社／ 首爾15日專電
共同民主黨總統候選人李在明(中)。(美聯社)
共同民主黨總統候選人李在明(中)。(美聯社)

南韓最新民調顯示，表示有意願在6月總統大選中參與投票的選民比例更勝上屆，來到86%；而在所有總統候選人中，代表最大在野黨共同民主黨的李在明支持率仍遙遙領先。

南韓中央選舉管理委員會委託南韓蓋洛普調查研究所，於5月2到3日針對1526名選民進行的電話訪問調查結果顯示，86%受訪者表示「一定會投票」，10.8%表示「可以的話會投票」，3%表示「不會投票」。

與3年前進行的第20屆總統大選事前民調相比，積極表示會參與投票的比例增加3個百分點。上屆總統大選民調結果中表示一定會投票的受調者為83%，實際投票率為77.1%。對這次選舉表示關心的比例（91.9%）也較上屆選舉上升2個百分點。

以年齡區分，70歲以上受訪者表示會投票的比例達89.9%最高，依年齡遞減，18至29歲的75.3%最低。但與上屆大選民調結果相比，60及70多歲族群的投票意願都有小幅降低，18至29歲族群則增加了8.9個百分點。

84.8%受訪者認為自己的一票會對這次選舉結果造成重要影響。對於選擇候選人的考量因素，31.8%認為能力、經歷最重要，27.3%認為是政策與政見，22.9%認為是品行。

實際上各黨候選人獲得的支持率，根據同樣多家民調機構合作在12日至14日進行的調查結果，李在明以49%支持率遙遙領先，其次為執政黨國民力量候選人金文洙（27%）、改革新黨候選人李俊錫（7%），16%受調者仍持保留態度。

以政治傾向區分，在進步派及中立派受訪者中，李在明的支持率分別為81%及55%，都是3人中最高；保守派受訪者中則是金文洙以56%獲得最高支持率。

若撇除自己是否支持的因素，68%受訪者預測李在明會當選，19%認為金文洙會當選。

南韓 投票率 李在明 民調

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