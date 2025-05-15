影／男為救人被捲入起火熱氣球！懸掛高空墜地亡 駭人畫面曝
太陽報報導，墨西哥薩卡特卡斯州（Zacatecas）近日舉行首屆熱氣球嘉年華卻發生致命意外。一顆熱氣球在地面突然起火，一名40歲男乘客緊急協助另2名乘客逃生，自己卻因被繫繩纏住而吊掛在熱氣球上隨之升空，最終在眾目睽睽下從高空墜落身亡，場面怵目驚心。
這起事故發生在11日上午約8時，一顆處於繫留狀態的熱氣球突然起火並脫繩升空，當時籐籃中有3名乘客，其中40歲男子路西奧（Luicio N.）迅速協助另2名乘客脫險。不料，他自己被一條繫繩纏住而來不及脫困，便懸吊在繩子上，隨著起火的熱氣球升向空中。
路西奧一度在半空中掙扎，最後還是從高空墜落，當場死亡。另2名乘客受到1級燒傷。
薩卡特卡斯州政府已證實消息，並介入調查事故原因及是否涉及安全疏失。據報導，熱氣球主人將失事熱氣球丟棄在事故現場。
整起事故被目擊民眾拍下上傳社群，影片瘋傳，令網友震驚。有人說「付我再多錢都不搭熱氣球或直升機」，還有人注意到「最令人心碎的是，他鬆手墜落的瞬間，熱氣球開始下降」。
NEW: Man falls from the basket of a hot air balloon after it caught on fire in Zacatecas, Mexico.— Collin Rugg (@CollinRugg) May 13, 2025
The man was seen hanging onto a rope as the balloon continued to go higher in the sky.
The incident unfolded when the basket caught fire on the ground. In a final act of… pic.twitter.com/BHAY9Bn7xJ
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