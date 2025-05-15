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川普訪中東之際 以軍加強轟炸加薩至少80人喪命

中央社／ 開羅14日綜合外電報導
美國總統川普訪問中東之際，以色列加強轟炸行動，圖為5月14日，一名巴勒斯坦婦女哀悼她在加薩走廊北部賈巴利亞的以色列空襲中喪生的兒子。美聯社
美國總統川普訪問中東之際，以色列加強轟炸行動，圖為5月14日，一名巴勒斯坦婦女哀悼她在加薩走廊北部賈巴利亞的以色列空襲中喪生的兒子。美聯社

美國總統川普訪問中東之際，以色列加強轟炸行動，加薩走廊（GazaStrip）當地衛生機關表示，以色列軍方今天對加薩走廊各地發動空襲，造成至少80名巴勒斯坦人喪命。

路透社報導，醫護人員表示，包括婦孺在內多數死者都是在以色列對加薩北部賈巴利亞（Jabalia）一帶住家進行空襲時喪命。

以色列軍方今天稍晚對加薩市多個地區民眾發布新的撤離命令，迫使數以千計巴勒斯坦人離開他們的避難場所。

根據以色列軍方公布的地圖，收到撤離警告的受威脅區域包含幾間學校和最大的西法醫院（ShifaHospital）。

目擊者和醫護人員表示，撤離命令發布後不久，以色列軍機便對加薩市內目標發動數輪空襲。

以色列軍方並未立即置評，表示正在查證相關消息。

在賈巴利亞空襲中痛失親人的莫克貝爾（HadiMoqbel）說：「我們跑來，看到地上的屍塊，婦孺被殺害，還有嬰兒被殺死，他的頭像花一樣被炸開…他才兩個月大呀。」

以色列媒體今天援引安全官員說法報導指出，他們認為巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）軍事領袖辛瓦（Mohammad Sinwar）和其他高階官員已經在昨天的空襲中身亡。

以色列軍方稱這波空襲目標是以軍所稱設於加薩南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）歐洲醫院（EuropeanHospital）下方的指揮與控制碉堡。

巴勒斯坦人希望川普此行訪問沙烏地阿拉伯、卡達和阿拉伯聯合大公國，能夠施壓減少暴力。哈瑪斯12日釋放已知最後一名在押的美國人質亞歷山大（EdanAlexander）。

哈瑪斯今天表示，以軍持續的攻擊顯示，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）想要「升高侵略和對平民的屠殺，以破壞（停火）的努力作為」。以色列則將這場持續的戰爭歸咎於哈瑪斯。

法新社報導，釋放加薩在押人質的談判一直在進行，最新談判地點在卡達首都杜哈（Doha），川普今天正在當地進行訪問。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）今天在遭占領的約旦河西岸（West Bank）表示，他希望「不計代價」讓加薩停火，並指控尼坦雅胡「出於個人因素」想讓戰爭持續下去。

67名曾遭哈瑪斯扣押在加薩，如今已經獲釋的人質在致尼坦雅胡並寄給川普和川普特使魏科夫（SteveWitkoff）的信中呼籲促成「談判協議」，以換回目前仍被扣押的所有人質。

信件寫道：「以色列社會大多數的人都希望人質回家，即使代價是停止軍事行動。」

根據以色列統計，哈瑪斯2023年10月7日帶頭攻擊以色列南部社區，造成約1200人喪命、251人被扣押在加薩作為人質，以色列隨後出於報復入侵加薩。

根據加薩當地衛生官員說法，以色列的軍事行動則已殺害逾5萬2900名巴勒斯坦人。援助團體和國際機構表示，以軍的行動已迫使加薩瀕臨饑荒邊緣。

以色列 巴勒斯坦 空襲

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