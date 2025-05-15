快訊

高雄罷韓有死亡連署 蔣萬安反問綠議員「要不要大義滅親？」

MLB／大谷翔平首局首打席敲本季第13轟 山本由伸笑臉相迎

免苦等2027！蘋果明年3新品「來一波大的」 親民版Vision、觸控Macbook還有它

英德首次合作開發深度精準打擊武器 射程逾2000公里

中央社／ 倫敦15日專電

英國國防大臣希利（John Healey）今天將與德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）在柏林會晤，宣布英、德兩國擬首度合作開發深度精準打擊武器，目標射程超過2000公里。英國國防部表示，這將是英國歷來設計的最先進打擊系統之一。

英、德兩國去年10月在倫敦簽署「三一之家」協定（Trinity House Agreement），目標為有系統地長期推動全面升級雙邊安全防衛合作，涵蓋陸、海、空、太空和網路作戰領域，以及軍工業、軍事科技。

協定內容指出，雙方擬聯合加速開發全新的深度打擊武器，其射程和打擊精準度應超越雙方任何既有武器系統，包括英國的「暴風之影」（Storm Shadow）長程巡弋飛彈。目前還沒有關於這項武器開發計畫的較具體細節。

今天在柏林舉行的會談是「三一之家」協定架構下，首場國防部長諮詢會議。英國國防部指出，希利和佩斯托瑞斯會談將聚焦雙方的英國「刺魟」（StingRay）輕型魚雷聯合採購計畫。這些魚雷將用於P-8海神式（P-8 Poseidon）海上巡邏偵察機，以強化英德兩國因應、反制水下威脅的能力。德國另有意採購英國的先進軍用機動橋。

「海神式」機隊常用於追蹤俄羅斯船艦在英國周邊水域的活動。英國國防部表示，自去年10月以來，德方人員已二度參與英國空軍的「海神式」機隊值勤。

今天結束柏林會談後，希利和佩斯托瑞斯明天將再度會面，但移師羅馬，且屆時將有波蘭、義大利和法國防長加入討論，也就是所謂的E5（Europe 5）防長會議。英、法、德、義、波等歐洲5國統稱為E5，它們的防衛支出與軍工業能力在歐洲領先多數國家。

英國國防部另預告，繼今年3月後，英德兩國預計6月再度共同主持烏克蘭防務國際聯絡小組（UkraineDefense Contact Group, UDCG）會議，預計將有超過50個國家與會。

國防部 柏林 英國

延伸閱讀

蔡英文倫敦時間14日晚上抵英國訪問 15日赴國會交流

日經：蔡英文即將訪英 凸顯台英關係持續深化

規模6.4地震襲東加王國外海 深度243公里

國防部業務費遭凍3成 外委會同意解凍11億餘元

相關新聞

教宗良十四世當選的政治意義？歐美中「過與不及」的干預

2025年5月8日，來自美國的良十四世成為新任教宗。雖然教宗選舉是閉門會議，但從過去到現在，西方強權都試圖影響選舉過程，期望領導世界天主教會的領袖是屬意自己的人選。本文將會從歐洲的競角、川普的蠻橫以及中國的輕視如何促成這次人選的誕生來介紹。

F-15護航、鋪王室地毯迎接 沙國與川普關係遠比想像好

美國總統川普13日訪問沙烏地阿拉伯受到帝王般款待，沙國王室深知川普喜歡大排場，因此投其所好，以3架F-15戰機為川普總統專機「空軍一號」護航，並由沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）親自接機。川普下機後，走在象徵王室尊榮的紫色長毯上，接受軍禮歡迎；接著，身騎阿拉伯馬的侍衛為川普座車開道。而參觀皇宮時，對黃金有偏好的川普對貼滿金箔的宮廷讚不絕口，滿心歡喜地對穆罕默德說，「我們真的很投緣」。 除了去參加教宗方濟各的葬禮外，沙國是川普上任後第一個訪問的國家，他第一任時首次出訪也是去沙國，川普與沙國的關係有多好？

英德首次合作開發深度精準打擊武器 射程逾2000公里

英國國防大臣希利（John Healey）今天將與德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）在柏林會晤，宣...

伊朗高官：準備好與川普簽署核子協議 擔心內唐亞胡從中作梗

伊朗最高領袖的一位高級顧問14日告訴美國NBC新聞，伊朗準備好與美國總統川普簽署附帶特定條件的核子協議，以換取解除經濟制...

墨西哥中部公路連環車禍 至少21死

墨西哥有關當局說，中部普艾布拉州（Puebla）發生連環車禍，涉及1輛卡車和1輛巴士，造成至少21人喪生

核武威懾讓印巴衝突3天落幕 前大使揭巴國抗壓擁核祕辛

印度與巴基斯坦爆發20多年來最嚴重的軍事衝突，竟能在3天內戛然而止，印度沒占到便宜，巴基斯坦見好就收，美中俄介入調停，都是關鍵。就人口經濟規模和軍力而言，巴基斯坦遠不如印度，沒有遭到輾壓，核武是重要因素。曾任巴基斯坦駐美國、英國、聯合國大使的洛迪（Maleeha Lodhi），撰文披露巴國當年發展核武之路荊棘遍布的祕辛。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。