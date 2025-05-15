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墨西哥中部公路連環車禍 至少21死

中央社／ 墨西哥普艾布拉14日綜合外電報導
圖為車禍示意圖。圖/ingimage
圖為車禍示意圖。圖/ingimage

墨西哥有關當局說，中部普艾布拉州（Puebla）發生連環車禍，涉及1輛卡車和1輛巴士，造成至少21人喪生。

綜合法新社和路透社報導，普艾布拉州政府官員艾吉拉（Samuel Aguilar）告訴媒體，18人當場死亡，另有3人送醫不治，並說多名傷者送醫，人數仍待釐清。

艾吉拉說，這起車禍發生在1條連接瓦哈卡州（Oaxaca）和普艾布拉州的公路，涉及3輛車。

墨西哥「每日新聞報」（La Jornada）報導，1輛卡車試圖超越另1輛車，然後駛入對向車道並撞上1輛巴士，然後又迎面撞上1輛廂型車，卡車隨後衝入溝壑起火。

墨西哥近年來公路事故不斷增加，通常是因為車輛維護不善、危險駕駛或駕駛人疲勞所致。例如東南部康皮基州（Campeche）2月8日曾發生重大車禍，1輛卡車與1輛巴士相撞，造成38人死亡。

墨西哥 巴士 車禍

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