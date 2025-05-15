美敘領袖暌違25年首見面！川普會夏拉 解除對敘制裁

美國總統川普十四日在沙烏地阿拉伯首都利雅德，會晤敘利亞過渡總統夏拉。這是美、敘兩國領袖自二○○○年以來首度會面。川普十三日也宣布，將解除所有對敘利亞的制裁，聲稱現在是敘國「前進」的時候。

英國廣播公司（ＢＢＣ）引述土耳其新聞社報導，土耳其總統厄多安也遠距參與川普、夏拉和沙國王儲穆罕默德的會議。美聯社報導，該會晤為時約卅三分鐘。

白宮發言人李維特在社群媒體說，川普對夏拉做五項呼籲，即加入與以色列關係正常化的亞伯拉罕協議、要求所有外國恐怖分子離開敘國、遣返巴勒斯坦恐怖分子、幫助美國防止極端組織伊斯蘭國（ＩＳ）復甦、對ＩＳ在敘國東北部的監禁設施承擔責任。

川普十三日已在利雅德說，對敘國懲罰措施已達「目的」，將下令終止針對敘利亞的制裁，以便給予敘國「邁向偉大」的機會，「現在是他們發光發熱的時刻，我們將把這些措施全部取消」，還祝福敘利亞好運。

美國宣布將解除對敘國近五十年制裁，代表美國政策一大轉變；對歷經多年內戰的敘利亞，這被認為是重振經濟的關鍵。ＢＢＣ指有報導說此舉是基於穆罕默德和厄多安的要求；這為沙、土在敘國進行可觀投資鋪路，美國企業也預計能從中得利，特別是能源產業業者。

夏拉曾是遭美國懸賞一千萬美元的聖戰士，他過去領導沙姆解放組織（ＨＴＳ）在去年十二月推翻敘國前總統阿塞德政權，美國其後將懸賞取消。

ＢＢＣ說，夏拉承諾將打擊ＩＳ並組建具包容性的政府，隨後在中東和國際舞台取得巨大成功，尤其是他上周在巴黎會晤法國總統馬克宏以後。川普這次會見夏拉，將對給予夏拉國際正當性有長足幫助。

川普會晤夏拉，也是穆罕默德強化其對中東未來願景的關鍵機會。阿塞德政權垮台標誌伊朗的重大挫敗，也是沙國壓制伊朗對阿拉伯世界影響力的重要機會。但趕走阿塞德還不足以鞏固沙國和土耳其在敘利亞的立足點；沙、土兩國都需要夏拉領導的穩定政府能恢復敘國安全並促進經濟復甦，領導敘國戰後重建。