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美敘領袖暌違25年首見面！川普會夏拉 解除對敘制裁

聯合報／ 編譯高詣軒周辰陽／綜合報導
美國總統川普（左起）、沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德與敘利亞臨時總統夏拉十四日在沙國首都利雅德會晤。路透
美國總統川普（左起）、沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德與敘利亞臨時總統夏拉十四日在沙國首都利雅德會晤。路透

美國總統川普十四日在沙烏地阿拉伯首都利雅德，會晤敘利亞過渡總統夏拉。這是美、敘兩國領袖自二○○○年以來首度會面。川普十三日也宣布，將解除所有對敘利亞的制裁，聲稱現在是敘國「前進」的時候。

英國廣播公司（ＢＢＣ）引述土耳其新聞社報導，土耳其總統厄多安也遠距參與川普、夏拉和沙國王儲穆罕默德的會議。美聯社報導，該會晤為時約卅三分鐘。

白宮發言人李維特在社群媒體說，川普對夏拉做五項呼籲，即加入與以色列關係正常化的亞伯拉罕協議、要求所有外國恐怖分子離開敘國、遣返巴勒斯坦恐怖分子、幫助美國防止極端組織伊斯蘭國（ＩＳ）復甦、對ＩＳ在敘國東北部的監禁設施承擔責任。

川普十三日已在利雅德說，對敘國懲罰措施已達「目的」，將下令終止針對敘利亞的制裁，以便給予敘國「邁向偉大」的機會，「現在是他們發光發熱的時刻，我們將把這些措施全部取消」，還祝福敘利亞好運。

美國宣布將解除對敘國近五十年制裁，代表美國政策一大轉變；對歷經多年內戰的敘利亞，這被認為是重振經濟的關鍵。ＢＢＣ指有報導說此舉是基於穆罕默德和厄多安的要求；這為沙、土在敘國進行可觀投資鋪路，美國企業也預計能從中得利，特別是能源產業業者。

夏拉曾是遭美國懸賞一千萬美元的聖戰士，他過去領導沙姆解放組織（ＨＴＳ）在去年十二月推翻敘國前總統阿塞德政權，美國其後將懸賞取消。

ＢＢＣ說，夏拉承諾將打擊ＩＳ並組建具包容性的政府，隨後在中東和國際舞台取得巨大成功，尤其是他上周在巴黎會晤法國總統馬克宏以後。川普這次會見夏拉，將對給予夏拉國際正當性有長足幫助。

川普會晤夏拉，也是穆罕默德強化其對中東未來願景的關鍵機會。阿塞德政權垮台標誌伊朗的重大挫敗，也是沙國壓制伊朗對阿拉伯世界影響力的重要機會。但趕走阿塞德還不足以鞏固沙國和土耳其在敘利亞的立足點；沙、土兩國都需要夏拉領導的穩定政府能恢復敘國安全並促進經濟復甦，領導敘國戰後重建。

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