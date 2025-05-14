西葡大停電源頭在格拉納達變電站 肇因待釐清
西班牙與葡萄牙4月28日空前大停電，官員表示，事件源頭為格拉納達（Granada）一處變電站突傳發電損失，幾秒後巴達霍斯（Badajoz）、塞維亞（Seville）也接著故障。
路透社報導，西班牙能源部長阿格森（SaraAagesen）今天告訴國會議員，最初的這3起事件肇因尚待釐清，但它們總共導致2.2GW（Gigawatt，百萬瓩）的發電損失，引發一連串電網斷聯事件。
針對這次大停電，目前還有幾項調查還在進行，但這是西班牙當局首度點出特定源頭。
阿格森表示，確認停電成因需要時間，問題看起來很複雜，可能沒有簡單的答案。
她並表示，政府也在調查業者在大停電前幾天通報的波動情形，目前正在探討電壓過高導致發電損失的可能性。
阿格森並表示，調查人員已排除電網營運商「西班牙電網公司」（REE）遭到網路攻擊、供需失衡、電網容量不足等因素。
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