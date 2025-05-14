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泰國司法部長介入調查選舉舞弊 遭暫停部分職務

中央社／ 曼谷14日專電

泰國選舉委員會和特別調查局調查參議員選舉疑似舞弊事件，但參議員認為司法部長讓特別調查局介入調查，是在削弱選委會的獨立性，憲法法庭因此暫停司法部長督導特別調查局的業務。

泰國在去年6月進行了2014年政變後首次的參議員選舉，從全國選出200名參議員，參議員的工作包括立法、修法和修憲，以及負責指派獨立機關的成員。

不過，泰國選舉委員會和特別調查局（DSI）今年初開始攜手調查去年的參議員選舉疑似有舞弊狀況，近日並傳喚了多名議員進行說明，特別調查局調查後認為有高達1200人涉及了選舉舞弊。泰國政界多認為這個調查針對的是參議院內大批親泰自豪黨（Bhumjaithai）的參議員，泰自豪黨目前是執政聯盟中的第二大黨。

今年3月有92名參議員向憲法法庭請願，認為司法部長塔維（Tawee Sodsong）和副總理普譚（PhumthamWechayachai）濫權介入調查參議員選舉舞弊事件，讓特別調查局介入調查，就是削弱了選舉委員會的獨立性，有違憲之虞，兩人應該被移除職務。

憲法法庭今天做出決定，認為沒有合理的理由移除普譚的職務，但認為有足夠的理由暫停塔維督導特別調查局的業務，同時暫停塔維擔任特別調查局特殊案件委員會副主席。這項暫停命令將維持到憲法法庭做出最後判決為止。

憲法法庭 議員

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