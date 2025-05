紐菲簽「軍隊互訪地位協定」 馬尼拉抗中網絡成形

菲律賓外交事務專家黃美慧向中央社指出,紐西蘭4月30日與菲律賓簽訂「軍隊互訪地位協定」,標誌著菲律賓致力打造抗衡中國威脅的防衛網絡逐漸成形;而台灣帶動鄰國減少依賴中國亦對這個防衛網絡起正面作用。

黃美慧曾經於菲律賓外交部屬下「外事服務研究所」(Foreign Service Institute)擔任「資深對外事務研究專家」(Senior Foreign Affairs ResearchSpecialist),目前為紐西蘭印太事務研究所(TheInstitute for Indo-Pacific Affairs)非常駐研究員。

黃美慧接受中央社訪問時表示,儘管菲律賓是東南亞國家協會(ASEAN)成員,但東協在維護以規範為基礎的國際秩序作用十分有限,再加上南海局勢緊張,菲律賓必須另謀出路;因此,菲律賓致力與眾多理念相同國家簽訂類似的雙邊協定,進而建構一個符合彼此需要的防衛網絡。

黃美慧舉例,紐西蘭近日簽訂這項協議,正是考慮到必須積極維護整個區域安全秩序;她說:「紐西蘭了解到維護印太地區自由航行的重要性;紐西蘭長期以來一直受到這問題所影響。」

黃美慧昨天於澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」(Lowy Institute)網站發表文章,標題為「菲律賓因應南海緊張局勢建立國防夥伴網絡;近日獲得紐西蘭加入」(With New Zealand the latest to join, thePhilippines is building a network of defence partners amidSouth China Sea tensions)。

文中提到,在與紐西蘭簽訂「軍隊互訪地位協定」(Status of Visiting Forces Agreement, SOVFA)協議之前,菲律賓與其他夥伴國家簽訂的類似協議還包括:2024年與日本簽訂「相互准入協定」(ReciprocalAccess Agreement,RAA)、2012年與澳洲簽訂「軍隊互訪地位協定」,以及1999年與美國簽訂 「軍隊互訪協定」(Visiting Forces Agreement);菲律賓今年年中將與加拿大簽署類似協議;此外,法國也在考慮與菲律賓簽訂類似協議。

黃美慧相信,菲律賓藉著雙邊協定打造防衛網絡的做法,會比依靠東協維護區域安全秩序有效得多。她說:「對菲律賓來說,要處理類似的雙邊協議是容易得多的;反觀東協,內部存有分岐,而且行事緩慢。」

黃美慧認為,東協通常抵擋不了來自中國的壓力。她舉例提到,海牙常設仲裁法院於2016年7月公布南海裁決,指中國「藉由妨礙菲律賓捕魚和石油開採、建設人工島嶼,以及未阻止中國漁民在該區域捕魚活動,侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利」不過,一個多星期後舉行的東協會議,卻未發表提及該項裁決的聲明。

黃美慧認為,台灣是菲律賓的重要夥伴;台灣足以帶動區域內各國降低依賴中國,進而抵消中國的影響力;而且,台灣在協助鄰國救災和提高韌性等方面亦有著重要作用,尤其是菲律賓經常受到颱風和地震侵襲;這些均對菲律賓抗衡中國威脅的防衛網絡有著正面作用。