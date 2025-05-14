不信任案表決前夕…秘魯總理辭職 標誌動盪政局另一篇章

秘魯總理阿德里安森昨天在針對他的不信任案表決前夕辭職。政府因暴力犯罪激增而面臨與日俱增壓力。

法新社報導，阿德里安森（Gustavo Adrianzen）是極不孚眾望總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）最信賴的盟友。博魯阿爾特政府無力因應一波與勒索集團有關的殺戮而遭到指責。

政府總部發布的影像顯示，58歲的阿德里安森向博魯阿爾特和內閣閣員提出辭呈。

前總理爆發以權謀私醜聞而辭職後，律師出身的阿德里安森於去年3月就職，成為博魯阿爾特任內第3位總理。他的辭職標誌秘魯動盪政局另一篇章。