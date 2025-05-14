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大陸東海油氣田附近設第19座結構物 日本強烈抗議、要求恢復談判

中央社／ 東京14日專電

中國在東海油氣田附近有新動作，日本發現中國在東海日中海域中線的靠中國側海域設置新的結構物，日本外務省對於中國單方面開發東海油氣田一事表示遺憾至極，已向中方表達強烈抗議。

日本外務省13日新聞稿指出，確認了中國在東海日中海域中線西側正設置一座新的結構物。東海的專屬海域及大陸棚境界目前尚未劃定，對於中方在該海域單方面進行開發一事，感到遺憾至極，立即由外務省亞洲大洋洲局長金井正彰對中國駐日公使施泳提出強烈抗議。

日本外務省表示，再度強烈要求中國早日回應重啟有關東海資源開發的日中「2008年協議」的談判。

有關東海油氣田的開發，日中兩國政府2008年達成合作開發油氣田的協議，但有關締結相關條約的談判於2010年中斷。日本要求中方儘速同意恢復談判。

日本外務省表示，中方在東海日中海域的中線附近建造結構物，這次發現到的是第19座。

日本

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