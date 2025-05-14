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「了不起的人」川普盛讚沙烏地阿拉伯王儲 暗示兩國關係回暖

中央社／ 利雅德14日綜合外電報導
沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼因涉及記者哈紹吉命案，曾令美沙關係緊張，如今美國總統川普盛讚他是「了不起的人」且未提沙國人權問題，兩國關係出現回暖跡象。 歐新社
沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼因涉及記者哈紹吉命案，曾令美沙關係緊張，如今美國總統川普盛讚他是「了不起的人」且未提沙國人權問題，兩國關係出現回暖跡象。 歐新社

沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼因涉及記者哈紹吉命案，曾令美沙關係緊張，如今美國總統川普盛讚他是「了不起的人」且未提沙國人權問題，兩國關係出現回暖跡象。

沙烏地阿拉伯籍的哈紹吉（Jamal Khashoggi）生前常在「華盛頓郵報」（The Washington Post）批評沙國實質領導人穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）。

2018年10月，也就是川普（Donald Trump）第1個美國總統任期時，哈紹吉為了填寫結婚文件而走進沙烏地駐伊斯坦堡領事館，隨即被沙烏地特務謀殺並肢解。美國情報部門認為此案是由穆罕默德．沙爾曼下令執行。

前美國總統拜登（Joe Biden）在競選時，曾矢言嚴肅處理哈紹吉遇害案，讓沙烏地不見容於世界舞台。日後當選總統的拜登在2022年出訪沙烏地，透過與穆罕默德．沙爾曼碰拳打招呼，走上修補關係的第一步，但在沒取得多大成果的情況下離開沙國。

後來拜登政府致力以美國防禦協議做為交換，來斡旋沙烏地與以色列關係正常化，美沙關係迅速改善。但2023年10月7日，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）攻擊以色列，隨後以色列也對加薩走廊（Gaza Strip）展開作戰，讓推動沙以關係的努力隨之凍結。

川普昨天在沙國首都利雅德（Liyadh）舉行的投資峰會上，面對相機的閃光燈和人群的掌聲，大加讚賞穆罕默德．沙爾曼，並說：「我非常喜歡他。我太喜歡他了。」這是川普第2任期首場重大海外訪問。

穆罕默德．沙爾曼昨天除親自迎接川普，還護送川普上手扶梯、駕駛高爾夫球車載他。川普則承諾解除美國對敘利亞的制裁，並稱這項戲劇性的舉措是應穆罕默德．沙爾曼的要求，凸顯兩人私人關係之深厚。

路透社分析，川普對這位有爭議歷史領導人的喜愛，與他第1任期表現如出一轍，當時他與穆罕默德．沙爾曼結盟，經過多年的相互奉承和交易，聯盟關係不斷加深。

這份關係仍然奠基於共同利益上：川普追求重大經濟成就和恢復美國在中東地區的角色；穆罕默德．沙爾曼則尋求獲取先進技術、軍事支持以及強大盟友，以推動沙烏地阿拉伯現代化，並確立區域領導地位。

在投資峰會上，川普大力宣傳1項價值1420億美元的國防協議和1項價值6000億美元的沙烏地阿拉伯對美投資方案，內容涵蓋人工智慧（AI）、基礎設施和能源領域。

川普與穆罕默德．沙爾曼的關係已引發美國國會議員、人權團體和外交政策分析家的批評，他們認為川普將經濟利益置於人權之上。

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