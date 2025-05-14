快訊

調查藝人與中共合作 陸委會：歐陽娜娜是重要對象

嘉義某議員家族冷凍工廠火警 濃煙竄天爆炸聲驚動居民

藝人閃兵連環爆 新北民政局長曝複檢都在北榮？院方最新回應

扮演關鍵角色？南韓戰略位置重要 美智庫專家：難避免介入台海

中央社／ 首爾14日專電
美國智庫南韓經濟研究所（KEI）局長金艾倫在當地時間13日舉行的記者座談會中表示，南韓越來越難在台灣有事時不受影響，南韓政府應為避免戰事發生，透過外交方式嘗試說服中國不要在台海引起紛爭。 路透社
美國智庫南韓經濟研究所（KEI）局長金艾倫在當地時間13日舉行的記者座談會中表示，南韓越來越難在台灣有事時不受影響，南韓政府應為避免戰事發生，透過外交方式嘗試說服中國不要在台海引起紛爭。 路透社

美國智庫南韓經濟研究所（KEI）局長金艾倫在當地時間13日舉行的記者座談會中表示，南韓越來越難在台灣有事時不受影響，南韓政府應為避免戰事發生，透過外交方式嘗試說服中國不要在台海引起紛爭。

韓聯社報導，金艾倫（Ellen Kim）指出，南韓位於重要的戰略地緣位置上，比起考慮如何在台灣有事時避免介入，更應該做的是明確傳達「台灣紛爭對中國影響不好」的訊息。

金艾倫說，「從烏克蘭問題就能看出，歐洲發生的事情也會影響到印太地區」，南韓也應該思考該如何應對台灣發生緊急狀態的情形。

她也提到，美國情報機關認為中國國家主席習近平指示軍方在2027年前做好攻擊台灣的準備。金艾倫分析，南韓雖然不希望涉入台灣問題，但因為南韓有駐韓美軍，若駐韓美軍前往台灣支援，可能被中方視為「威脅」，南韓自然而然也會牽涉其中。

部分韓媒將這次專家的分析與共同民主黨總統候選人李在明過去的「謝謝」發言聯想在一起。李在明去年曾就台海問題表示「只要向中國說謝謝、向台灣說謝謝，跟其他國家好好相處就好，台灣跟中國要不要吵架跟我們有什麼關係」。

李在明13日進行競選活動時再次提起這次發言，反問「我說錯什麼了嗎」，並表示基於國家利益，應該與中國、俄羅斯也維持良好關係。對此，與李在明共同角逐總統大位的執政黨國民力量候選人金文洙批評，這樣「親中反美、親北（韓）反大韓民國」的立場是不對的。

美國智庫─南韓經濟研究所設立於1982年，總部位於華府，該智庫致力於促進美國社會對南韓的了解，拓展美韓安保同盟及在經濟、政治、文化等方面的合作。

南韓 台海 李在明 美國 美軍 習近平

延伸閱讀

韓總統大選競選活動正式展開 李在明支持率領先

韓大選震撼彈！國民力量撤換原總統候選人 前國務總理韓悳洙入黨上陣

李在明案重審延至韓大選後開庭 1變數韓悳洙恐不選總統

李在明涉違選舉法案「發回重審」 延至大選後開庭

相關新聞

美敘睽違25年首見！川普晤敘利亞總統 傳這兩號人物要求解除制裁

英國廣播公司（BBC）報導，美國總統川普14日已在沙烏地阿拉伯首都利雅德會晤敘利亞過渡總統夏拉。這是美、敘兩國領袖自20...

扮演關鍵角色？南韓戰略位置重要 美智庫專家：難避免介入台海

美國智庫南韓經濟研究所（KEI）局長金艾倫在當地時間13日舉行的記者座談會中表示，南韓越來越難在台灣有事時不受影響，南韓...

沙烏地王儲高規格迎川普 黃仁勳、馬斯克現身皇室午宴

川普總統13日到訪沙烏地阿拉伯，受到沙國皇室的高規格接待，沙國王儲穆罕默德‧沙爾曼不僅親自到停機坪接機，更有沙國儀仗隊持...

大陸東海油氣田附近設第19座結構物 日本強烈抗議、要求恢復談判

中國在東海油氣田附近有新動作，日本發現中國在東海日中海域中線的靠中國側海域設置新的結構物，日本外務省對於中國單方面開發東...

川普訪中東！解除對敘利亞制裁 再警告伊朗恐面臨「軍事後果」

川普總統13日以美國和沙烏地阿拉伯合作為範例，提出中東新願景，強調以經濟繁榮取代不穩定；他並宣布美國解除對敘利亞政府的制...

「了不起的人」川普盛讚沙烏地阿拉伯王儲 暗示兩國關係回暖

沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼因涉及記者哈紹吉命案，曾令美沙關係緊張，如今美國總統川普盛讚他是「了不起的人」且未提沙國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。