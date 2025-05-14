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美解除制裁！川普與敘利亞總統互動受矚 外界評估美國是否真心

中央社／ 利雅德14日綜合外電報導
由左至右依序為美國總統川普、沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼、敘利亞臨時總統夏拉。 法新社
由左至右依序為美國總統川普、沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼、敘利亞臨時總統夏拉。 法新社

美國總統川普（Donald Trump）稍早宣布將解除對敘利亞的長期制裁後，預定今天在沙烏地阿拉伯與敘利亞臨時總統夏拉會面，受到各方關注。

路透社報導，儘管美國政府內部有部分人對夏拉（Ahmed al-Sharaa）過去與蓋達組織（Al Qaeda）的關聯抱有疑慮，川普昨天在沙烏地阿拉伯首都利雅德演講時出人意表宣布，將解除對敘利亞的制裁。川普已同意與前來利雅德參加波斯灣合作理事會（GulfCooperation Council）會議的夏拉寒暄。

川普宣布解除對敘利亞的制裁，代表美國政策一大轉變。美國1979年宣布將敘利亞列為恐怖主義資助國，2004年實施制裁，並在敘利亞2011年爆發內戰後祭出進一步制裁。

美國盟友以色列反對解除對敘利亞的制裁，不過川普透露，沙烏地實質領導人王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）與土耳其總統厄多安（Tayyip Erdogan）均敦促他做此決定。

川普與夏拉的互動將受到密切關注，觀察人士希望藉此評估美國是否真心想重塑與大馬士革當局的關係。

夏拉曾任蓋達組織指揮官，2016年與蓋達組織斷絕關係。夏拉去年12月領導反抗軍推翻敘利亞時任總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政權。

法新社報導，針對川普宣布將取消對敘利亞的制裁，敘利亞外交部發布聲明表示歡迎，並稱「在敘利亞人民正試圖走出一段漫長且痛苦戰爭歲月的時刻，這對我們來說是一個關鍵的轉捩點」。

自從去年推翻巴夏爾．阿塞德政權後，敘利亞新任領導人夏拉持續推動西方國家解除大多是在巴夏爾．阿塞德統治期間對敘國施加的制裁。

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