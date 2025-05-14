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柬中聯合軍演登場 規模歷來最大

中央社／ 金邊14日綜合外電報導

柬埔寨和中國今天展開雙方歷來規模最大的聯合軍事演習，動用了先進的中國軍事裝備，包括火砲、軍艦和機器戰鬥犬。

法新社報導，柬埔寨長久以來是北京的堅定盟友，接受中國數十億美元的投資挹注。華府對北京使用柬埔寨位於暹羅灣的海軍基地，以擴大區域影響力表達關切之意。

柬埔寨王家軍隊（Royal Cambodian Armed Forces）在聲明稿中表示，這場演習將進行到5月28日，中國派出近900名軍人，柬埔寨出動1300多名士兵。

聲明中說，這次演習將展示先進的中國軍事裝備，包括裝甲車、直升機、軍艦、偵察無人機以及機器戰鬥犬。

聲明中表示，這項軍演目的在「深化（兩軍之間）的關係與合作」。

柬埔寨王家軍隊發言人索利莫少將（Major GeneralThong Solimo）告訴法新社：「從人員和裝備數量來看，今年的演習規模比去年更大。」

他表示，中國大型海軍軍艦長白山號12日停泊在北京資助翻修的雲壤海軍基地（Ream Naval Base），載運這次演習的軍備。

柬埔寨政治分析家烏威拉（Ou Virak）告訴法新社：「藉由這場代號『金龍』的軍演，中國想展示實力」以及傳達「其為超級強國」的訊息。

烏威拉說：「毫無疑問，中國試圖擴大區域影響力」。

「除了展示武力，中國也需要建立夥伴信心，向他們表明，中國正在成長，中國正在擴張，不只規模變大，科技與軍事實力也在增強。」

此外，中國預定將交付柬埔寨兩艘軍艦。

首屆金龍聯合演習在2016年舉行。柬埔寨隨後於2017年初取消過去7年和美軍舉行的聯合軍演「吳哥哨兵」（Angkor Sentinel）。

中國國家主席習近平4月前往柬埔寨訪問兩天，以強化兩國關係。

中共 共軍 柬埔寨 演習 解放軍 軍艦

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