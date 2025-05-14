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「輝瑞門」歐盟法院判執委會敗訴 應公開范德賴恩與輝瑞CEO簡訊

中央社／ 布魯塞爾14日專電
紐約時報要求歐盟執委會提供主席范德賴恩（圖）2021年與輝瑞CEO談論疫苗採購的簡訊遭拒一案，歐盟普通法院今天判決執委會敗訴。 歐新社
紐約時報要求歐盟執委會提供主席范德賴恩（圖）2021年與輝瑞CEO談論疫苗採購的簡訊遭拒一案，歐盟普通法院今天判決執委會敗訴。 歐新社

紐約時報要求歐盟執委會提供主席范德賴恩2021年與輝瑞CEO談論疫苗採購的簡訊遭拒一案，歐盟普通法院今天判決執委會敗訴。該事件被歐媒稱為「輝瑞門」，涉及歐盟標榜的資訊透明和范德賴恩威信。

美國「紐約時報」（New York Times）歐洲分部是在2023年向歐洲聯盟普通法院（General Court）提告歐盟執行委員會（European Commission），主張執委會拒絕提供前述簡訊內容違反了歐盟的資訊公開法律。

這起事件源自2021年Covid-19大流行高峰期間，執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）與輝瑞藥廠（Pfizer）執行長博爾拉（Albert Bourla）曾透過簡訊溝通，隨後執委會便向輝瑞採購價值18億歐元（約新台幣611億元）的疫苗，成為執委會歷來最大一筆採購案。

紐約時報在2022年向執委會索取前述簡訊內容，但遭執委會以無關採購決策、並非正式文件故未持有為由拒絕。

由於當時執委會的說法含糊，范德賴恩本人也從不公開回應此事，加上歐洲檢察署（EPPO）去年以涉嫌「妨害公務、滅證（銷毀簡訊）、貪瀆與利益衝突」等案由展開調查，使「輝瑞門」（Pfizergate）成為范德賴恩任內一大爭議點。

執委會在判決後發布聲明，強調法院認為執委會應對於未持有簡訊型式的文件提供更詳細的解釋，但並未質疑執委會的資訊公開政策。

執委會表示，將在嚴密研讀判決後再決定下一步措施，並強調范德賴恩和執委會一向重視透明度，仍將致力保持開放、負責並與所有利害關係人明確溝通。

執委會若不服判決，將可向歐盟法院體系的最高上訴機構歐洲聯盟法院（CJEU）提出上訴。

歐盟 疫苗 紐約時報 輝瑞

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