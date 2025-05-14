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傳日本自衛隊2人教練機墜落 目擊者急報案嚇喊「噴射機墜毀了」
日本中京電視新聞報導，愛知縣犬山市入鹿池當地時間14日下午傳出「噴射機墜落」的通報，警消目前正在調查中。
根據警方說法，14日下午3時10分左右，犬山市入鹿池有目擊者接連撥打110報案，稱「噴射機墜毀了」等。報導指出，因為有可能是自衛隊的飛機墜落，警方與其他有關單位目前正在調查與確認中。
現場附近一家飯店的工作人員說，「下午3點左右聽到了一聲巨響」。目前尚不清楚是否有人受傷。
消息人士表示，墜落的飛機是一架「載有2人的戰鬥機」。TBS新聞則轉述防衛省說法指出，墜毀的飛機是一架從自衛隊小牧空軍基地起飛的T-4教練機，機上載有2人。
【中央社／東京14日綜合外電報導】
日本航空自衛隊1架練習機今天下午在愛知縣犬山市1處池塘墜毀，據報機上有2人，相關單位正確認詳情。相當於日本政府發言人的內閣官房長官林芳正證實發生墜機事故。
日本放送協會（NHK）報導，日本消防單位今天下午3時許，獲報犬山市「疑似有飛機掉進池塘」。
發生事故的飛機為航空自衛隊的T4練習機。防衛省說明，這架飛機下午3時過後從愛知縣的航空自衛隊小牧基地起飛後，飛到犬山市附近，隨即從雷達上消失。
當地警察指出，墜機地點的池塘為農業用蓄水池。
林芳正今天在下午的記者會上表示，「目前已知1架隸屬航空自衛隊的T4練習機從小牧基地起飛後墜機，防衛省正確認詳情」。
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