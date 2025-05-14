傳日本自衛隊2人教練機墜落 目擊者急報案嚇喊「噴射機墜毀了」

日本中京電視新聞報導，愛知縣犬山市入鹿池當地時間14日下午傳出「噴射機墜落」的通報，警消目前正在調查中。

根據警方說法，14日下午3時10分左右，犬山市入鹿池有目擊者接連撥打110報案，稱「噴射機墜毀了」等。報導指出，因為有可能是自衛隊的飛機墜落，警方與其他有關單位目前正在調查與確認中。

現場附近一家飯店的工作人員說，「下午3點左右聽到了一聲巨響」。目前尚不清楚是否有人受傷。

消息人士表示，墜落的飛機是一架「載有2人的戰鬥機」。TBS新聞則轉述防衛省說法指出，墜毀的飛機是一架從自衛隊小牧空軍基地起飛的T-4教練機，機上載有2人。

警察と消防によりますと、きょう午後3時過ぎ、愛知県犬山市の入鹿池に「飛行機のようなものが落ちたようだ」などと通報が相次ぎました。防衛省によりますと墜落したのは自衛隊小牧基地を離陸したT-4練習機の1機で、… (1ページ)ソース: TBS Googleアプリで共有しました https://t.co/N9nW0DWx7X — shige (@ide_yamashige) 2025年5月14日

【中央社／東京14日綜合外電報導】

日本航空自衛隊1架練習機今天下午在愛知縣犬山市1處池塘墜毀，據報機上有2人，相關單位正確認詳情。相當於日本政府發言人的內閣官房長官林芳正證實發生墜機事故。

日本放送協會（NHK）報導，日本消防單位今天下午3時許，獲報犬山市「疑似有飛機掉進池塘」。

發生事故的飛機為航空自衛隊的T4練習機。防衛省說明，這架飛機下午3時過後從愛知縣的航空自衛隊小牧基地起飛後，飛到犬山市附近，隨即從雷達上消失。

當地警察指出，墜機地點的池塘為農業用蓄水池。

林芳正今天在下午的記者會上表示，「目前已知1架隸屬航空自衛隊的T4練習機從小牧基地起飛後墜機，防衛省正確認詳情」。