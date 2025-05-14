聽新聞
0:00 / 0:00

傳日本自衛隊2人教練機墜落 目擊者急報案嚇喊「噴射機墜毀了」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導

日本中京電視新聞報導，愛知縣犬山市入鹿池當地時間14日下午傳出「噴射機墜落」的通報，警消目前正在調查中。

根據警方說法，14日下午3時10分左右，犬山市入鹿池有目擊者接連撥打110報案，稱「噴射機墜毀了」等。報導指出，因為有可能是自衛隊的飛機墜落，警方與其他有關單位目前正在調查與確認中。

現場附近一家飯店的工作人員說，「下午3點左右聽到了一聲巨響」。目前尚不清楚是否有人受傷。

消息人士表示，墜落的飛機是一架「載有2人的戰鬥機」。TBS新聞則轉述防衛省說法指出，墜毀的飛機是一架從自衛隊小牧空軍基地起飛的T-4教練機，機上載有2人。

【中央社／東京14日綜合外電報導】

日本航空自衛隊1架練習機今天下午在愛知縣犬山市1處池塘墜毀，據報機上有2人，相關單位正確認詳情。相當於日本政府發言人的內閣官房長官林芳正證實發生墜機事故。

日本放送協會（NHK）報導，日本消防單位今天下午3時許，獲報犬山市「疑似有飛機掉進池塘」。

發生事故的飛機為航空自衛隊的T4練習機。防衛省說明，這架飛機下午3時過後從愛知縣的航空自衛隊小牧基地起飛後，飛到犬山市附近，隨即從雷達上消失。

當地警察指出，墜機地點的池塘為農業用蓄水池。

林芳正今天在下午的記者會上表示，「目前已知1架隸屬航空自衛隊的T4練習機從小牧基地起飛後墜機，防衛省正確認詳情」。

教練 日本 自衛隊 飯店

延伸閱讀

不能捨棄詠唱嗎...《BLEACH》日本主題餐廳點黑棺需完整詠唱

【重磅快評】川普讓了 賴清德向日本訴苦也沒用

台男疑登山失蹤10天無音訊 日本女房東急號召民眾入山協尋

柴山碉堡「AYO」他們畫的！台男才剛下飛機就被上銬逮補

相關新聞

傳日本自衛隊2人教練機墜落 目擊者急報案嚇喊「噴射機墜毀了」

日本中京電視新聞報導，愛知縣犬山市入鹿池當地時間14日下午傳出「噴射機墜落」的通報，警消目前正在調查中。

良十四世當選的政治意義：歐、美、中的干預「過與不及」

2025年5月8日，來自美國的良十四世成為新任教宗。雖然教宗選舉是閉門會議，但從過去到現在，西方強權都試圖影響選舉過程，期望領導世界天主教會的領袖是屬意自己的人選。本文將會從歐洲的競角、川普的蠻橫以及中國的輕視如何促成這次人選的誕生來介紹。

聯合國稱俄須為2014馬航遭擊落負責 克宮批有成見：裁決可恥

聯合國轄下國際民航組織（ICAO）的航空理事會裁定俄羅斯應為2014年馬來西亞航空公司MH17班機在烏克蘭上空被擊落一事...

內唐亞胡出兵哈瑪斯絕不停戰 這些明星斥責「種族滅絕」

以色列總理內唐亞胡辦公室13日在聲明中表示，以軍將於數日內「竭盡全力」進入加薩走廊；內唐亞胡表示，這意味擊潰哈瑪斯，「無...

教宗良14世致函美國 允加強與全球猶太教徒對話

新任教宗良14世告訴全球猶太教徒，他希望加強羅馬天主教會與他們的對話；近來因加薩走廊戰爭的緣故，梵蒂岡與以色列關係變差，...

非洲最年輕領導人 布國政變新秀上台

布吉納法索軍政府領導人、37歲的特拉奧雷雖透過血腥政變上台，但反西方、承諾分配賣礦資源，讓他也獲得不少年輕人支持！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。