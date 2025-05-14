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規模6.4地震襲東加王國外海 深度243公里

中央社／ 雪梨14日綜合外電報導

美國地質調查所（US Geological Survey）表示，南太平洋東加王國東部外海今天發生規模6.4地震，震源深度243公里。

法新社報導，美國地質調查所表示，這起地震於當地時間下午5時15分發生，震央距離最近城鎮內亞富（Neiafu）約137公里。

東加王國位於太平洋火環帶（Ring of Fire）上，為一地勢低窪群島國，人口約10萬人，島上地震頻仍。

所謂「太平洋火環帶」是指一條橫跨東南亞至整個太平洋盆地的劇烈地殼運動弧形帶。

地震 美國 運動

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