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美公布未全面配合反恐名單 古巴重新入列

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

美國國務院今天將古巴列入2024年未全面配合美國反恐行動的國家名單，推翻了拜登（Joe Biden）政府去年的決定。

路透社報導，國務院在聲明中表示，古巴至少有11名美國逃犯，其中多人面臨恐怖主義相關指控，古巴政府「明確表示不願意討論將他們遣返」美國受審的問題。

古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）嚴厲批評古巴裔美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）此舉，稱此項決定完全基於謊言。

羅德里格斯今晚在社群平台X表示：「應該要提醒他（盧比歐）的是，他自己國家的機構2024年就提出了相反的證據。」

拜登政府官員去年將古巴從名單上移除，原因之一是古巴與美國恢復執法合作，顯示將古巴列入名單「不再合適」。

國務院依法必須提供國會的反恐合作名單，與所謂的「資助恐怖主義國家」（state sponsor of terrorism）名單不同。

拜登也將古巴從資助恐怖主義國家名單中移除，但川普上任後立即推翻這項決定，對這個加勒比海島國實施嚴厲的新制裁。

古巴 拜登 美國

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