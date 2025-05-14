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非洲最年輕領導人 布國政變新秀上台

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
布吉納法索37歲的領導人特拉奧雷雖同也是政變上台，但反西方、承諾分配資源與發展讓他獲得許多非洲年輕人支持。（@CapitaineIb226 via Twitter）
布吉納法索37歲的領導人特拉奧雷雖同也是政變上台，但反西方、承諾分配資源與發展讓他獲得許多非洲年輕人支持。（@CapitaineIb226 via Twitter）

布吉納法索軍政府領導人、37歲的特拉奧雷雖透過血腥政變上台，但反西方、承諾分配賣礦資源，讓他也獲得不少年輕人支持！自從特拉奧雷上台後，與馬利、尼日組成反西非主流與西方的聯盟，並與俄羅斯親近，但布吉納法索迄今依舊混亂，該國年輕人對國家長期紛亂、毫無進步感到不滿。

根據《美聯社》報導，布吉納法索近來國內武裝團體與政府軍的衝突升溫，但過渡總統特拉奧雷卻在俄羅斯與總統普丁慶祝打敗納粹80周年。特拉奧雷比起過去大多年邁、平均年齡63歲的非洲領導人，受到更多年輕人的歡迎。他曾承諾分配賣礦資源、改善國家紛亂安全，加上本身年輕，因此有不少青年支持者。

非洲青年可望發展

由於布吉納法索與馬利、尼日都對過去的殖民母國法國表達不滿，要求撤軍，並拒絕與西非傳統區域組織西非共同體（ECOWAS）合作。住在布吉納法索邊界附近的迦納人阿蘭多表示，年輕人對於非洲長期缺乏進步感到不滿，因此認為特拉奧雷能帶來改革。

非洲重要智庫《安全研究所》提到，多數民眾認為若領導人濫權，軍隊有必要介入，66%民眾支持軍事統治，且有逐年增加的趨勢。但《美聯社》也提到，布吉納法索目前的國內安全仍相當動盪，經濟也未明顯改革，特拉奧雷背後恐有俄羅斯協助大內宣，相關運作值得關注。

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