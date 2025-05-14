18公斤袋子從沖繩美軍直升機掉落 內含信號彈

1個約18公斤重的袋子昨天從沖繩駐日美軍一架直升機掉下，並落在日本沖繩縣本島北部的陸地，目前尚未傳出受害消息，但這個內含信號彈的袋子尚未被尋獲。

日本放送協會（NHK）報導，日本沖繩防衛局接獲美軍的聯絡後表示，1個重量約18公斤的袋子昨天下午4時左右，從一架美軍陸戰隊UH-1直升機掉落。這架直升機隸屬於美軍普天間基地。

沖繩防衛局指出，截至今天上午零時，尚未傳出有人因此受傷或物品損傷的消息，不過仍未找到這個下落不明的袋子。

這個袋子長度與寬度分別約90公分與30公分，內含信號彈。沖繩防衛局表示，信號彈有起火之虞，呼籲當地民眾若尋獲這個袋子，不要觸碰。

「琉球新報」報導，沖繩縣政府表示，掉落地點位在名護市吳我地區與今歸仁村湧川地區的交界附近。