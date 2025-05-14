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收卡達「飛行宮殿」當空軍一號惹議 川普堅稱「傻瓜才不接受」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普2月15日參觀一架卡達擁有的12年機齡波音747-8飛機時，車隊就停在停機旁邊。資料照片。路透
美國總統川普2月15日參觀一架卡達擁有的12年機齡波音747-8飛機時，車隊就停在停機旁邊。資料照片。路透

卡達計畫將一架名為「飛行宮殿」的豪華波音747-8飛機贈送給美國國防部，川普總統則打算拿來當總統專機空軍一號使用，遭到民主共和兩黨與「讓美國再次偉大」（MAGA）罕見圍剿，也導致川普在出訪中東與接受沙烏地阿拉伯盛情款待時，還要抽空上網發文辯解。

川普在自家社群媒體Truth Social強調，「這架波音747是要給美國空軍/國防部，不是給我！」，接著寫道，「這是一個國家送的禮物，卡達，我們已經成功防守很多年了」，並指卡達的贈機「會被我們的政府拿來當臨時的空軍一號，直到我們那些交貨很慢的新波音飛機送到的時候」。

川普接著質疑，「當可以從一個想要獎勵我們幹得好的國家免費拿到飛機時，為什麼我們的軍隊，也就是我們的納稅人，應該被迫花上好幾億美元。這筆節省下來的大錢將轉而花在讓美國再次偉大！只有傻瓜才不會代表我們的國家接受這份禮物」。

連結：https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/114503203859060399

Politico報導，就在包含川普自己一些盟友的批評人士所指出，接受這樣一分厚禮不僅觀感不佳，合法性令人懷疑，而且為了擔任空中白宮的專機安裝安全通訊和進行機密升級所費不貲，川普最近幾天仍多次試圖為卡達贈機辯護。

除了參議院多數黨領袖熊恩（John Thune）與肯塔基州聯邦參議員保羅在內的重要共和黨人，夏皮羅（Ben Shapiro）與盧默（Laura Loomer）等MAGA頂級網紅也都嚴厲批評川普接受卡達贈送的豪華客機。

卡達 川普 美國

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