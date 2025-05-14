世界最窮總統穆西卡辭世 拉美各界致哀

烏拉圭左派前總統穆西卡（Jose Mujica）今天辭世，享壽89歲，拉丁美洲各界紛紛悼念。穆西卡因生前捐出大部分薪水且生活儉樸而有「世界最窮總統」之稱。

法新社報導，穆西卡去年被診斷出罹患食道癌，今年1月宣布癌症擴散不再接受治療，選擇回到農場度過最後時光，並立下遺願，希望過世後安葬於自家農場，與他的狗相伴。

烏拉圭總統奧爾西（Yamandu Orsi）在社群平台X上發文說：「我們懷著沉痛的心情宣布，我們的同志穆西卡過世…老朋友，我們將會非常想念你。」

烏拉圭政府宣布全國哀悼3天，並表示他的遺體將於明天移靈立法宮（Legislative Palace）供民眾瞻仰。

穆西卡曾領導的政黨「人民參與運動」（Movementof Popular Participation）人士聚集在黨部外並製作巨型標語，上面寫著「永別了，老朋友」。

拉丁美洲和歐洲各地的左派領袖紛紛致哀，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）形容穆西卡是「拉丁美洲和全世界的榜樣」。

玻利維亞前總統莫拉萊斯（Evo Morales）讚揚他的「經驗和智慧」；巴西政府形容他是「我們這個時代最重要的人道主義者之一」。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）說，穆西卡的一生致力於「創造更美好的世界」；瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）稱讚他是「謙遜和偉大的典範」。

曾是游擊隊員的穆西卡在2010年到2015年執政期間深受愛戴，部分是因為他儉樸的生活方式。在他的領導下，烏拉圭通過若干進步的法律，包括將墮胎和同性婚姻合法化，並於2013年成為全球第一個允許使用娛樂性大麻的國家。

烏拉圭首都蒙特維多（Montevideo）市中心一家街角咖啡店的服務生憶起穆西卡上任後不久曾到店內吃牛排。

這名53歲服務生說：「他給人的感受和生活方式就像普通老百姓，不像現今那些看起來很有錢的政治人物。」

穆西卡在2012年接受法新社訪問時否認自己很窮，只是生活「簡樸」。他說：「我需要的不多。」

他的妻子是前副總統托波蘭斯基（LuciaTopolansky），兩人沒有子女。