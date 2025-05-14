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推「德國價值」觀光路線 極右翼另類選擇黨惹議

中央社／ 柏林13日專電

德國另類選擇黨推出一系列強調「德國價值」的觀光政策，包括取消推薦影響世界建築發展的「包浩斯」景點、設置德國驕傲護照、推行德意志帝國之路，強烈國族色彩的倡議引發民主派政黨批評，認為其藉政策推動右翼極端主義觀點。

另類選擇黨（AfD）2日被德國聯邦憲法保護局列為「明確極右翼」，必須納入國家監控；本週在其支持率最高的聯邦州薩克森-安哈特邦（Sachsen-Anhalt）推出觀光提案，要求將現有觀光品牌形象與宣傳標語，從「#現代性思考」（#moderndenken），改為「#德意志式思考」（#deutschdenken）。

交付議會的提案具體內容包括提供遊客「驕傲護照」（Stolz-Pass），透過類似搜集景點印章的方式，鼓勵遊客參訪俾斯麥雕像等具普魯士帝國精神的景點，遊客造訪後可累積點數，換取購物優惠。

「驕傲護照」命名引發爭議，AfD過去曾在社群媒體推動以德語書寫的「驕傲月」（Stolz Monat），作為對LGBTQ+驕傲月（Pride Month）的反制，主張以傳統德國家庭與民族認同取代多元平權。

提案也仿效德國經典觀光路線「浪漫之路」與「童話之路」，主張設立「德意志帝國之路」，計畫串聯10至16世紀的重要歷史地點，如中世紀城堡、紀念碑與遺跡，營造德意志帝國歷史悠久形象。

然而，現代意義上的統一民族國家概念直到19世紀才逐步成形，「德意志帝國之路」因此被批評模糊史實，帶有歷史修正主義色彩。

除了設置彰顯帝國榮耀的「驕傲護照」與「德意志帝國之路」，AfD另主張取消影響全球建築發展的包浩斯相關機構作為觀光推薦景點，包括位於德紹（Dessau）的包浩斯學校與博物館。

創立於1919年的包浩斯（Bauhaus），為現代主義建築與設計的代表性學校，曾因與納粹意識形態不符而在1933年遭到關閉。AfD提案中批評包浩斯為「現代主義的錯誤道路」，把全世界的房子變得一樣，提倡應在觀光景點中推廣傳統德式木造房屋而非包浩斯建築。

針對AfD的觀光提案，德國各界紛紛表達反對，基民盟（CDU）與綠黨（Greens）等民主派政黨表示，這些倡議對德國社會多元價值造成威脅，認為AfD正透過文化轉向，正常化右翼極端主義觀點。

去年即遭AfD抨擊的包浩斯德紹基金會，主任史丹納（Barbara Steiner）則指出，AfD的行動並非為了嚴肅的文化辯論，而是試圖透過挑起文化議題增加關注與曝光。

薩克森-安哈特邦文化部表示，邦政府目前沒有更改現行觀光品牌形象與策略，強調「#現代性思考」旨在彰顯數世紀以來於當地孕育的重要人文思想，會持續推廣原主打的景點與當地聯合國教科文組織世界遺產。

德國 觀光景點 護照

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