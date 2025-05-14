美智庫：南韓需說服中國勿升高台海情勢 駐韓美軍難置身事外

南韓中央日報報導，華府智庫「美國南韓經濟研究所」（Korea Economic Institute of America）安全專家金艾倫（Ellen Kim）13日表示，南韓需要透過外交努力說服中國大陸避免升高台海局勢，否則駐韓美軍恐怕捲入潛在安全因應行動，而且南韓以後越來越難在台海問題上置身事外，不該再視其為「地方事務」。

金艾倫指出，「南韓應該努力透過外交方式防止戰爭發生，向中國釋出明確訊號，說服其不要升高台海緊張，並讓中國明白衝突對它不利。」

金艾倫在記者會上提到，駐韓美軍規模達2萬8500人，儘管首爾不想在台灣問題上有直接牽連，可是一旦駐韓美軍因台海危機被動員，南韓難以完全置身事外。

「南韓境內有駐韓美軍，這對中國來說是個重要因素，因為若美軍以支援台灣為由介入，便會被中國視為直接威脅，」金艾倫說，「一旦中國認為美軍會對其發動攻擊，那麼南韓就會自動被牽扯進來」。

金艾倫強調，南韓應重新思考對台海議題的因應之道，因為這些問題早已超越「地方事務」的層次。

南韓長期出於與中國之間的敏感經貿關係，對於在台海突發事件扮演的角色始終持保留態度，不願公開表態。然而，近年來首爾的立場日益明確，在官方文件中多次表達支持台海和平穩定。

另一方面，該智庫所長暨執行長史奈德（Scott Snyder）則表示，韓美正就雙邊貿易進行談判，這是雙方「重塑」貿易關係的努力之一，他也預期雙方將同步討論國防與安全合作的「重構」。

史奈德強調，這項重構並不意味著美方將單方面提出要求或施壓，「因為在防衛與安全關係中，雙方都能提出有價值的貢獻，而重新調整的方式也有很多可能」。