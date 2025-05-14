快訊

「捷運5分鐘」多是假話！內行解密「建案廣告常見話術」：根本罰不怕

國家級地震警報誤報？嘉義大埔地震 警報卻有2版本5縣市

林姿妙親信一理由「有詐欺、不算貪汙」 12年刑期二審大減為4年10月

聽新聞
0:00 / 0:00

美智庫：南韓需說服中國勿升高台海情勢 駐韓美軍難置身事外

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
南韓與美國於3月20日進行自由護盾聯合軍演。美聯社
南韓與美國於3月20日進行自由護盾聯合軍演。美聯社

南韓中央日報報導，華府智庫「美國南韓經濟研究所」（Korea Economic Institute of America）安全專家金艾倫（Ellen Kim）13日表示，南韓需要透過外交努力說服中國大陸避免升高台海局勢，否則駐韓美軍恐怕捲入潛在安全因應行動，而且南韓以後越來越難在台海問題上置身事外，不該再視其為「地方事務」。

金艾倫指出，「南韓應該努力透過外交方式防止戰爭發生，向中國釋出明確訊號，說服其不要升高台海緊張，並讓中國明白衝突對它不利。」

金艾倫在記者會上提到，駐韓美軍規模達2萬8500人，儘管首爾不想在台灣問題上有直接牽連，可是一旦駐韓美軍因台海危機被動員，南韓難以完全置身事外。

「南韓境內有駐韓美軍，這對中國來說是個重要因素，因為若美軍以支援台灣為由介入，便會被中國視為直接威脅，」金艾倫說，「一旦中國認為美軍會對其發動攻擊，那麼南韓就會自動被牽扯進來」。

金艾倫強調，南韓應重新思考對台海議題的因應之道，因為這些問題早已超越「地方事務」的層次。

南韓長期出於與中國之間的敏感經貿關係，對於在台海突發事件扮演的角色始終持保留態度，不願公開表態。然而，近年來首爾的立場日益明確，在官方文件中多次表達支持台海和平穩定。

另一方面，該智庫所長暨執行長史奈德（Scott Snyder）則表示，韓美正就雙邊貿易進行談判，這是雙方「重塑」貿易關係的努力之一，他也預期雙方將同步討論國防與安全合作的「重構」。

史奈德強調，這項重構並不意味著美方將單方面提出要求或施壓，「因為在防衛與安全關係中，雙方都能提出有價值的貢獻，而重新調整的方式也有很多可能」。

南韓 台海 美軍

延伸閱讀

首位美籍教宗「良14世」深受方濟各尊敬 從這10件事認識新教宗

NBA／米契爾狂轟43分 騎士迎完全體客場痛宰溜馬

NBA／騎士三主力有傷病隱憂 艾倫仍自信：其他人會挺身而出

美小額包裹關稅豁免終止 部分業者暫停對美出貨

相關新聞

收卡達「飛行宮殿」當空軍一號惹議 川普堅稱「傻瓜才不接受」

卡達計畫將一架名為「飛行宮殿」的豪華波音747-8飛機贈送給美國國防部，川普總統則打算拿來當總統專機空軍一號使用，遭到民...

法「臨終法案」再闖國會 馬克宏：若陷僵局不排除公投

法國備受爭議的「臨終法案」進入最後一哩路，國會正對安寧治療與安樂死合法化展開激辯。總統馬克宏今晚接受電視專訪時表示，若臨...

川普指伊朗中東亂源 絕不允許擁有核武

美國總統川普今天表示，他希望為伊朗提供一條「新路」，但同時警告伊朗，如果新的核協議談判失敗將產生重大影響，美國將不得不以...

世界最窮總統穆西卡辭世 簡樸信念重塑烏拉圭民主格局

「我們來到這個世界，是為了追求幸福，而不是為了不斷地發展。」烏拉圭前總統穆西卡（Jose Mujica）於當地時間5月1...

美智庫：南韓需說服中國勿升高台海情勢 駐韓美軍難置身事外

南韓中央日報報導，華府智庫「美國南韓經濟研究所」（Korea Economic Institute of America...

川普又發文：卡達贈的豪華客機將做為暫時空軍一號使用

美國總統川普表示，卡達政府提供的一架豪華噴射機將做為暫時的總統座機空軍一號使用。這代表他有意接受這份引發華盛頓道德和安全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。