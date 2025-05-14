法「臨終法案」再闖國會 馬克宏：若陷僵局不排除公投

法國備受爭議的「臨終法案」進入最後一哩路，國會正對安寧治療與安樂死合法化展開激辯。總統馬克宏今晚接受電視專訪時表示，若臨終法案陷入國會僵局，不排除訴諸民意，進行法國暌違20年的公投。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）13日晚間接受法國電視一台（TF1）電視近3小時的直播專訪，接受工會領袖、非政府組織成員、記者等人公開輪番提問，回應法國面臨的挑戰，議題包括國際局勢、產業經濟、安全、移民、退休制度等。

近月來，總統即將推動睽違20年首度公投的猜測聲音越來越大。馬克宏屢次表示，希望在重大議題上訴諸直接民意，以解決爭端。而在13日的電視專訪中，馬克宏首度鬆口，表示若臨終法案於國會審查遭遇阻撓，不排除啟動公投。

在歷經去年6月國民議會提前解散改選後，臨終法案12日重回國會，進行辯論。馬克宏自2022年連任起，便承諾要通過臨終法案。馬克宏在專訪中重申，希望看到法案通過，並稱該法為「人性與博愛之法」。

他在電視直播中說，若國會一讀「陷入困境」，則「公投或許可以成為打破僵局、讓法國人民表達意見的一種方式。」但他強調，「我會非常謹慎，且只有陷入僵局時才會這麼做」。

退役記者貝耶提（Charles Biétry）在電視專訪中對馬克宏提出臨終法案議題，他在2022年被診斷為肌萎縮性側索硬化症，並曾準備赴瑞士進行安樂死。「我不想再已經沒有未來的情況下，靠著機器呼吸。我不想受苦，更不想讓家人受苦」。這兩年他重回螢光幕，為推動臨終法案而奮力疾呼。

臨終法案可分為兩部分。第一是強化安寧治療，第二部分則是「輔助死亡」的合法化。而後者可謂最分裂法國社會的議題之一。

「輔助死亡」的對象為18歲以上，罹患無法治癒疾病，且已在末期階段的病患。合法化後，通過嚴格審查條件的病人，可自行或在醫療人員協助下，接受致命物質。不過，這項可能性引發政壇與社會激烈辯論。

政府與左派政黨大多支持安樂死合法化；10多年來，許多民間團體也奮力推動。右派與保守人士則認為，這有控制生命的風險，且對醫療人員造成壓力。他們指出，這些資源應該要用來強化安寧治療，讓病患感受到被治療、照顧和支持。

20年前，法國人民在上一次公投對歐盟憲章投下反對票。如今，法國政府似乎再度摩拳擦掌。馬克宏在電視專訪中說指出，希望「在未來幾個月內，舉辦一次多重磋商，也就是全民公投，可同時進行多項公投。」

總理白胡（Francois Bayrou）日前也表示有意將經濟改革議題付諸公投。對此馬克宏回應，「有何不可」。他說，「可在重大經濟、教育或社會改革方面和人民商議」。然而事前許多人猜測的移民與退休制度公投卻被總統排除在外。