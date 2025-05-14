川普又發文：卡達贈的豪華客機將做為暫時空軍一號使用

美國總統川普表示，卡達政府提供的一架豪華噴射機將做為暫時的總統座機空軍一號使用。這代表他有意接受這份引發華盛頓道德和安全疑慮的禮物。

川普在社群媒體上發文表示：「它將做為我們政府的臨時空軍一號使用，直到我們的新的波音飛機交付，後者已經嚴重延後交付。」

川普在最新發文中說：「這架波音747是要贈與美國空軍／國防部的，不是給我的！這是來自一個國家—卡達的禮物，是一個我們多年來成功防守的國家。」

他補充說：「當能夠從一個想要獎勵我們做得好的國家，免費獲得這架飛機時，為什麼我們的軍方，也就是我們納稅人，要被迫花費數億美元？這筆巨額節省的費用將轉用於『讓美國再次偉大』！『只有傻瓜』才不會代表我們的國家接受這份禮物。」

美國與卡達官員都已承認曾進行相關討論，而根據安排，卡達將提供一架豪華的波音747-8型巨無霸噴射機做為空軍一號用機。這份禮物將做為臨時過渡使用，直到波音公司完成總統專機的新機交付。川普先前已對目前的總統專機表達不滿。

來自兩黨的批評者都對這項可能的協議表達擔憂，指出讓總統使用外國政府提供的飛機，存在技術和安全問題，同時也質疑接受如此奢華禮物的正當性。

川普先前已表示，他在卸任後將不會使用這架飛機，同時為他的政府考量接受這項提議進行辯護，川普指出，如果不接受這份禮物，將是愚蠢的行為。

川普對波音延誤交付新一代空軍一號日益感到不滿。在他的第一任期內，川普指示五角大廈提撥39億美元訂購兩架747-8噴射機，做為總統專機升級計畫的一部分。然而這兩架正在研發中的波音飛機面臨許多技術問題，至於波音公司則表示正在加快進度，希望能在2027年，也就是川普第二任期結束前，讓飛機服役。

卡達要贈與的747-8客機配備豪華設施，數周前，這架飛機停靠西棕櫚灘時，川普曾親自參觀過。據Cirium Ascend顧問公司表示，這架飛機於2012年製造，最初交付給專門為 卡達王室專屬航空公司Qatar Amiri Flight，但最近則由另一家公司營運。