川普指伊朗中東亂源 絕不允許擁有核武
美國總統川普今天表示，他希望為伊朗提供一條「新路」，但同時警告伊朗，如果新的核協議談判失敗將產生重大影響，美國將不得不以最大程度施壓，強調絕不允許伊朗獲得核武。
綜合法新社與路透社報導，川普在沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）演說時表示：「如果伊朗領導階層拒絕這項善意，繼續攻擊鄰國，我們將別無選擇，只能施加最大壓力，像我以前所做的那樣，逼使伊朗石油出口降至零。」
川普同時指責伊朗是中東「最具破壞性力量」，造成中東局勢不穩，並警告說，美國絕不允許伊朗獲得核武。
川普表示，伊朗面臨兩種選擇，要麼繼續製造「混亂與恐怖」，要麼走向和平之路。他形容這番話既是最後警告，也是可能展開外交對話的契機。
伊朗多次否認造成中東局勢不穩的指控。
川普表示願與伊朗達成新協議，但前提是伊朗領導層必須改變路線。
川普在利雅德舉行的投資峰會上警告，「伊朗永遠不會擁有核武」，還說他所提出的協議條件不會永久有效。
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