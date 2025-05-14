如何給川普留下深刻印象？美媒：出動戰機為空軍一號護航

美國總統川普展開第二任期的首趟重要外訪，13日飛抵第一站沙烏地阿拉伯。美聯社報導，沙國甚至沒有等到美國總統川普著陸，就決心以非常高調的出動戰機護航方式，讓他留下深刻印象。

根據報導，就在川普飛往沙烏地阿拉伯，而總統專機空軍一號接近首都利雅德時，沙烏地皇家空軍（Royal Saudi Air Force）派出6架F-15戰機進行禮儀護航，堪稱格外罕見的景象。

總統特別助理兼通訊顧問瑪汀（Margo Martin）上網發布沙國空軍F-15戰機護航的遠近影像，直稱「沙烏地F-15為空軍一號提供榮譽護航！」

Saudi F-15’s providing honorary escort for Air Force One! 🇺🇸🇸🇦 pic.twitter.com/c0EURfBRNt — Margo Martin (@MargoMartin47) 2025年5月13日

🇺🇸✈️🇸🇦 pic.twitter.com/KBOrqBO69P — Margo Martin (@MargoMartin47) 2025年5月13日