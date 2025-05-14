快訊

「捷運5分鐘」多是假話！內行解密「建案廣告常見話術」：根本罰不怕

國家級地震警報誤報？嘉義大埔地震 警報卻有2版本5縣市

林姿妙親信一理由「有詐欺、不算貪汙」 12年刑期二審大減為4年10月

世界最窮總統穆西卡辭世 簡樸信念重塑烏拉圭民主格局

中央社／ 布宜諾斯艾利斯13日專電
穆西卡。法新社
穆西卡。法新社

「我們來到這個世界，是為了追求幸福，而不是為了不斷地發展。」烏拉圭前總統穆西卡（Jose Mujica）於當地時間5月13日辭世，享壽89歲。他以捐出九成薪資、住在農場小屋、開破舊金龜車聞名於世，因而被譽為「世界最窮總統」，深刻影響了烏拉圭民主進展。

穆西卡卻曾說：「我不是最窮的總統，最窮的是那些需要很多錢去過活的人。」這句話道出他一生奉行的信念─以簡樸生活實踐反消費主義，主張社會應建立在公平制度與共生合作的基礎上。他的作為也讓烏拉圭民眾重新思考政治人物的責任，重新對民主制度燃起希望。

簡樸、反消費的理念也在2012年的聯合國永續發展高峰會中表露無遺。當時穆西卡向世界呼籲，真正阻礙世界永續生活的目標，是不斷擴張的市場經濟與全球化。他說：「我們來到這個世界，是為了追求幸福，而不是為了不斷地發展。發展不應該成為追求幸福的障礙。」

穆西卡於2024年被診斷出罹患食道癌。今年1月，他公開表示不再接受治療，婉拒所有採訪，選擇回到農場度過最後時光。他仍開著拖拉機巡視農地，並立下遺願，希望將遺體安葬於自家農場。

2009年，穆西卡以74歲高齡當選烏拉圭總統，於2010 至2015年間任職。當上總統後，他不僅推動經濟改革，更以身作則，捐出九成總統薪資，將官邸用於社會慈善，自住在農場小屋。

他摒棄幾乎所有總統禮遇，開著老舊福斯金龜車通勤，身邊只有太太與少了一隻腳的狗陪伴。任內，他推動大麻合法化、同性婚姻與教育改革，被譽為拉丁美洲進步政策的先驅，也成為烏拉圭最受歡迎的總統之一，民調支持率超過五成，甚至一度達到六成。

從左翼游擊隊員到國家元首，穆西卡的一生充滿傳奇色彩。他出生於1935年5月20日，14歲便開始參與政治活動，走上游擊之路，不只一次被捕入獄。在1960年代烏拉圭軍事獨裁統治期間，他加入左翼游擊組織「民族解放運動」（Tupamaros），數度入獄，被囚長達13年，期間飽受酷刑。隨著軍政結束，他出獄後選擇投入主流政治，成為「廣泛陣線」（BroadFront）重要領袖，最終當選總統。

卸任總統後，穆西卡轉任參議員，直到2020年才正式告別政壇。但他仍持續發聲，關注社會議題，並公開支持奧爾西順利當選現任總統。他曾說：「權力不會改變人，只會揭示他們的真實本性。」這句話，也呼應了他一生的信念與實踐。

現任總統奧爾西（Yamandú Orsi）讚揚穆西卡一生對民主與社會正義的堅持，表示他是「人民的總統、改革家、榜樣與領導者」，並感謝他為烏拉圭所做的一切。

永續 烏拉圭 薪資

延伸閱讀

接受日媒專訪喊話民主國家 賴清德：打造半導體非紅鏈

總統就職三年後 法人統計：台股平均漲幅超過四成

澤倫斯基本週赴土耳其 籲川普助確保普亭出席和談

制衡「不公平」貿易？賴總統建「非紅供應鏈」 日學者曝：擺脫大陸

相關新聞

收卡達「飛行宮殿」當空軍一號惹議 川普堅稱「傻瓜才不接受」

卡達計畫將一架名為「飛行宮殿」的豪華波音747-8飛機贈送給美國國防部，川普總統則打算拿來當總統專機空軍一號使用，遭到民...

法「臨終法案」再闖國會 馬克宏：若陷僵局不排除公投

法國備受爭議的「臨終法案」進入最後一哩路，國會正對安寧治療與安樂死合法化展開激辯。總統馬克宏今晚接受電視專訪時表示，若臨...

川普指伊朗中東亂源 絕不允許擁有核武

美國總統川普今天表示，他希望為伊朗提供一條「新路」，但同時警告伊朗，如果新的核協議談判失敗將產生重大影響，美國將不得不以...

世界最窮總統穆西卡辭世 簡樸信念重塑烏拉圭民主格局

「我們來到這個世界，是為了追求幸福，而不是為了不斷地發展。」烏拉圭前總統穆西卡（Jose Mujica）於當地時間5月1...

美智庫：南韓需說服中國勿升高台海情勢 駐韓美軍難置身事外

南韓中央日報報導，華府智庫「美國南韓經濟研究所」（Korea Economic Institute of America...

川普又發文：卡達贈的豪華客機將做為暫時空軍一號使用

美國總統川普表示，卡達政府提供的一架豪華噴射機將做為暫時的總統座機空軍一號使用。這代表他有意接受這份引發華盛頓道德和安全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。