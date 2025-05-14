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德右翼團體「德意志王國」遭取締 首腦彼得一世落網

中央社／ 柏林13日專電

德國內政部13日取締極右翼團體「德意志王國」，警方清晨在全國多地展開同步搜索，逮捕自封為「國王彼得一世」的組織領袖費策克。內政部長杜布林德表示，該組織主張「德意志王國仍存在」是危險幻想，違反憲政秩序。

「德意志王國」（Königreich Deutschland, KRD）是德國極右翼組織，由費策克（Peter Fitzek）於2012年自封為國王後成立，否認德意志聯邦共和國的合法性，主張德意志帝國仍具主權

13日的搜索行動動員超過800名執法人員，鎖定包括薩克森（Sachsen）、布蘭登堡（Brandenburg）、圖林根（Thüringen）等7個邦，共14處KRD物業與高層成員住所。

警方查扣大量現金、組織文件及電子設備，是德國近年規模最大的「帝國公民」取締行動。費策克被捕時身穿藍色Polo衫，對媒體抗議「這是違法的！」，隨即被押上警車。

費策克現年59歲，曾任廚師與空手道教練，2009年創立前身組織「新德國協會」，並於2012年舉行加冕儀式，自封為「國王彼得一世」，推行名為「德意志王國」的幻想政體。

他當時身披紫色長袍、戴上貂毛鑲邊王袍，手持寶劍並朗讀象徵建國的「憲章文書」，接受信徒以「國王」與「人之子」（Menschensohn）稱呼，煞有其事營造擁有國家主權形象。

費策克掌握「德意志王國」全部決策權，與兩名副手及一名財務主管共同經營非法金融與保險體系，對外招攬「國民」加入，藉此營造脫離聯邦政府的「平行國家」。

他在全德透過「國民」捐贈土地，及以人頭戶購買方式擴張「王國領土」，名下物業包括下薩克森邦一間溫泉旅館，也曾計畫在柏林購地設立新據點。

為建立完整的替代政體，KRD設立自稱「德意志健康照護」的保險機構，提供非法健康與退休保障服務吸引群眾投保。這些單位與KRD旗下共22個子組織均也在13日被取締。

聯邦內政部長杜布林德（Alexander Dobrindt）指出，KRD並非單純懷舊或斂財團體，而是「帶有陰謀論、反猶太與反憲法意圖的犯罪網絡」，是目前「帝國公民」運動中規模最大的組織，對德國憲政秩序構成嚴重威脅。

該團體自稱擁有約6000名支持者，內政部估計實際成員約1000人。而根據德國聯邦憲法保護局統計，除了已遭取締的「德意志王國」，當前境內約有2萬5000人與「帝國公民」運動有關聯，活躍組織超過30個。

「帝國公民」（Reichsbürger）指的是拒絕承認德意志聯邦共和國為合法國家的極端主義者，主張德意志帝國至今仍具主權，並否認現行法律、政府與法院效力。近年多起極右翼暴力事件皆與該運動有關，引發德國社會與政府高度關注。（編輯：陳慧萍）1140513

主權 內政部 德國

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