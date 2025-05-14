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中國駐英巨型使館建案爭議未息 預定地再度盛大辦展

中央社／ 倫敦13日專電

中國擬在倫敦金融城和名勝古蹟「倫敦塔」一帶興建歐洲規模最大的中國使館，近期引發數波有數千人參與的示威抗議。不過，建案爭議未息之際，中國再度在使館預定地舉辦展覽，且規格更勝以往。

國際工藝界年度盛會「倫敦工藝週」（London CraftWeek）今年5月12日至18日舉行。由於英國具深厚工藝傳統，發展、推廣工藝也獲政府與王室支持，自2015年創立以來，倫敦工藝週很快即成為國際工藝界和工藝愛好者的焦點盛事，各式展覽和活動從草創時期的數十場迅速擴展至一年數百場，參觀人次以數十萬計，今年更匯集全球逾1000名工藝家參與。

中國政府2018年購入倫敦塔（Tower of London）一帶的英國皇家鑄幣廠舊址（Royal Mint Court），作為新建大使館預定地。中方認為位於西倫敦的駐英大使館現址已不敷使用，需另覓建地以搬遷，新使館規模估計將是現有使館10倍有餘。

不過，新使館預定地占地逾2萬平方公尺，引發使館恐成為中共監控、跨境鎮壓、地下警察及間諜活動巨型基地疑慮。建案曾兩度遭地方議會否決，倫敦市政府也選擇不介入，但在去年7月英國國會大選、發生政黨輪替後，英國中央政府決定動用權限，於同年10月中旬將中國使館建案召回中央審議，幾位大臣級以上官員已表態「有條件」同意建案。

今年2月以來，中國巨型使館建案引發數波有數千人參與的示威抗議。儘管中方未公開強力反擊，也未傳出曾在抗議集會現場高調挑釁滋事，去年起，中國連續2年在倫敦工藝週期間，在英國皇家鑄幣廠舊址高規格舉辦展覽，且宣傳手法有逐年強化趨勢，今年的「中國館」更成為工藝週重點宣傳節目之一。

今年也是中國首次直接在皇家鑄幣廠舊址、也就是新使館預定地，正式設置倫敦工藝週「中國館」，主題展名稱為「天工開物」。去年皇家鑄幣廠舊址僅是中方參與倫敦工藝週的4個展場之一，未達「國家館」規模，大使館的角色也相對未被凸顯。

不過，今年在倫敦工藝週官網上，中國展館已獲大會以「國家館」規格宣傳，館址即為皇家鑄幣廠舊址，中國大使館則高調名列「國家館」籌辦單位。

中方媒體報導，有超過140人出席12日的「中國館」開幕儀式，來賓包括倫敦工藝週創辦人暨大會主席薩爾特（Guy Salter）以及中共統戰部地方官員，人數較去年適逢倫敦工藝週10週年時的「近百人」多。

關於英國政府預計何時對中國巨型使館建案作出核准與否的決議，主責部會英國住房、社區暨地方政府事務部一名發言人回應中央社詢問表示，此案已交由中央政府官員審議，最終決議將在適當時機作成。

今年2月，依成立宗旨應提供專業獨立意見的英格蘭土地利用規劃督察局（Planning Inspectorate）曾為中國使館建案舉行公聽會，聽取各利害相關方意見。據了解，承辦此案的督察目前仍在撰寫建議報告。按程序，住房、社區暨地方政府事務部將在收到報告後，決定是否核准建案。副首相芮納（Angela Rayner）同時也是該部會大臣。

按既有慣例及規範，針對地區性的土地利用和建設計畫，中央主責部會大臣原則上僅會在相關計畫具「超越地方層級的重要性」時，才會考慮將計畫召回中央審議，其中包括「可能涉及英國國家安全或外國政府利益」的計畫。

台灣參加倫敦工藝週多年，展覽曾獲大會選為對外宣傳亮點、成為大會提供付費導覽服務的項目，但自去年起，台灣不再以「國家館」規格參展，在倫敦工藝週官網上，以Taiwan關鍵詞搜尋，資料也只顯示至2023年。

倫敦 英國

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