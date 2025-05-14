菲期中選舉 馬可仕陣營占上風 杜特蒂影響力仍在

菲律賓在十二日期中選舉改選參議院半數十二席。根據非官方計票結果，開出的多數選票顯示總統馬可仕陣營占上風，其政治盟友看來很可能取得至少六席，但副總統薩拉．杜特蒂所屬家族支持的候選人表現也優於預期。

路透十二日報導，馬可仕陣營拿六席很可能保證他未來三年任期的政策議程得到國會支持，尤其在他與薩拉的結盟破裂後。美聯社十三日報導，選前民調顯示杜特蒂家族支持的人選僅將當選兩席，但目前至少五人在當選安全名單領先，這對被視為下屆總統大選強勢競爭者的薩拉是一次鼓舞。

另據日經亞洲報導，截至十三日○時十五分已開出約七成八選票，三位表態挺杜特蒂的參議員候選人很可能當選，還有兩位很靠攏杜特蒂陣營的候選人目前也在十二席安全名單；該名單另外五人屬於馬可仕陣營，剩餘兩人未站邊。該報導說，菲律賓人在這次選舉表達不滿，支持度杜特蒂家族。

政治觀察人士指出，菲律賓屬多黨政治體制，政治人物常視利益和民意風向跳黨或改變政治立場，因此很難數人頭。但可確定的是目前看來，馬可仕陣營居上風，但杜特蒂家族仍具群眾支持基礎，直到二○二八年大選前兩家勢力消長仍充滿變數。

這次參議員選舉攸關薩拉能否在七月的參院彈劾審判，獲得九票支持來保住其職位及總統參選資格。留任的十二席中，一人明確支持杜特蒂家族；十一人立場不明，其中五人有「親馬」背景，二人有「親杜」背景。

薩拉十三日清晨聲明，選舉結果不如自己期望，但強調這是新開始，呼籲民眾打造一個「強大、有原則的反對陣營，共同監督政府」。

有分析家認為，「友馬」的參議院不僅將確保重要法案通過以及對馬可仕親美外交政策的支持，還能讓他在決定政敵薩拉的政治生命上具影響力。菲律賓馬卡蒂大學政治學家塔比亞則說，儘管馬可仕將在參院掌握影響力，可能無法總是稱心如意，「我們尤其將看見參院更分裂，因為很多人都將謀取二○二八（大選）」，杜特蒂影響力不容完全抹滅。