川普中東行首站會沙國王儲 黃仁勳也現身

美國總統川普十三日抵沙烏地阿拉伯訪問，擁有實權的沙國王儲穆罕默德．沙爾曼，親自在首都利雅德的哈立德國王國際機場迎接，兩人在機場內品嘗傳統的阿拉伯咖啡時，川普盛讚對方，還說「我真的認為，我們彼此很投緣」。

川普四月曾赴歐洲出席前天主教教宗方濟各的喪禮，因此美國有線電視新聞網（CNN）報導說，這次四天的中東行，是川普第二任首次的重大國際訪問。他十二日搭空軍一號從華府近郊的安德魯聯合基地啟程前，宣稱這是歷史性的中東行。第二站、第三站分別是卡達與阿拉伯聯合大公國，沙、卡及阿聯均為美國在中東的重要盟友，但並未列入以色列。

川普和國務卿魯比歐等美方隨行人員十三日在哈立德國王國際機場喝咖啡時，川普形容跟穆罕默德．沙爾曼的關係很好，此次訪沙很榮幸。兩人當天還在沙國的皇家法院共進午餐，並且簽署美、沙戰略經濟夥伴協議，內容涵蓋能源、採礦與國防。

美、沙領袖還簽署諒解備忘錄、意向書以及涉及兩國不同政府機構的其他行政協議。其中多份文件聚焦兩國軍事合作，包括沙國武裝部隊能力的現代化和發展、加強沙國國民衛隊（SANG）陸空系統的彈藥訓練、支援服務、維修系統升級、備用零件和教育方面的合作，還有發展沙國武裝部隊的衛生能力。

隨著川普出席沙國王室為他舉行的歡迎會，意外發現輝達執行長黃仁勳也在現場並先後與穆罕默德．沙爾曼和川普致意，而特斯拉執行長馬斯克也在場。先前一度傳出黃仁勳因出席十九日在台北舉行的國際電腦展，十二日會抵台，最後卻只有其夫人與兒女共三人出現。

穆罕默德．沙爾曼已承諾沙國將加碼投資美國六千億美元，但川普開玩笑說一兆美元會更好。

CNN報導提到，川普第二任未以歐洲或日本等美國傳統盟邦為優先出訪國，而是選擇中東，可能的三項主因是錢、外交政策及私交。在出訪前，美國就宣布一筆逾十四億美元的對阿聯軍售，他訪問阿聯期間，可望再宣布多項雙邊協議，包括投資人工智慧（AI）、晶片、製造業和能源。