美沙簽署備忘錄 涵蓋能源、國防及太空合作
據英國廣播公司（BBC）報導，隨著美國總統川普抵達中東行第一站沙烏地阿拉伯，川普13日與沙國王儲簽署備忘錄，內容涵蓋能源、國防與太空等的合作。
川普說已和沙國王儲穆罕默德．沙爾曼建立良好關係，還說「我真的相信我們彼此很喜歡對方」。他也回憶起第一任任期訪問沙國的點滴，並向王儲表示來自波斯灣國家的投資將有助於美國創造就業機會。
BBC指出，兩人簽署的備忘錄包括能源備忘錄、沙國購買高達1000億美元的美製武器，雙方也會展開太空與傳染病合作，美司法部也與沙國簽署備忘錄。
半島電視台則報導，簽署內容涵蓋能源、國防、採礦及礦產資源、司法與執法合作，以及太空監測。雙方也簽署意向書，針對國民兵訓練、支援及沙國武裝部隊現代化等展開合作。
隨著兩人簽署備忘錄，川普的王室走訪行程結束，接下來將趕赴沙美投資論壇。
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