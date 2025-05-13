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兩友邦出席北京中拉論壇 外交部：事前都有掌握

美沙簽署備忘錄 涵蓋能源、國防及太空合作

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
美國總統川普（左）與沙國王儲穆罕默德．沙爾曼在利雅德王宮簽署備忘錄。路透
美國總統川普（左）與沙國王儲穆罕默德．沙爾曼在利雅德王宮簽署備忘錄。路透

據英國廣播公司（BBC）報導，隨著美國總統川普抵達中東行第一站沙烏地阿拉伯，川普13日與沙國王儲簽署備忘錄，內容涵蓋能源、國防太空等的合作。

川普說已和沙國王儲穆罕默德．沙爾曼建立良好關係，還說「我真的相信我們彼此很喜歡對方」。他也回憶起第一任任期訪問沙國的點滴，並向王儲表示來自波斯灣國家的投資將有助於美國創造就業機會。

BBC指出，兩人簽署的備忘錄包括能源備忘錄、沙國購買高達1000億美元的美製武器，雙方也會展開太空與傳染病合作，美司法部也與沙國簽署備忘錄。

半島電視台則報導，簽署內容涵蓋能源、國防、採礦及礦產資源、司法與執法合作，以及太空監測。雙方也簽署意向書，針對國民兵訓練、支援及沙國武裝部隊現代化等展開合作。

隨著兩人簽署備忘錄，川普的王室走訪行程結束，接下來將趕赴沙美投資論壇。

中東 國防 太空 川普 沙烏地阿拉伯 王儲

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