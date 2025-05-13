誓言摧毀哈瑪斯？外媒曝內唐亞胡「絕不停戰」 將全力出兵加薩

以色列總理內唐亞胡辦公室今天在聲明中表示，以軍將於數日內「竭盡全力」進入加薩走廊。內唐亞胡表示，這意味擊潰哈瑪斯，「無論如何絕不會停止戰爭」。

法新社報導，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）指出：「數日內，我們將會竭盡全力進入（加薩走廊）以結束軍事行動，結束軍事行動意味著擊潰（巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織）哈瑪斯（Hamas）、這意味著摧毀哈瑪斯。」

「我們無論如何絕不會停止戰爭。可能會暫時停火，但是我們會進行到底。」

另外，內唐亞胡昨天表示，他的政府正致力找到可能願意接納加薩走廊（Gaza Strip）巴勒斯坦人的國家。

根據聲明，他昨天在辦公室接見於軍事行動期間受傷的士兵時告訴他們：「我們已經設置一個能夠准許他們（指加薩居民）離開的行政部門，必須有國家願意接納他們。我們現在正致力於此。」

聲明並表示，內唐亞胡估計，一旦對巴勒斯坦人提供這個選項，「超過50%的人會離開」。