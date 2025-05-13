快訊

兩友邦出席北京中拉論壇 外交部：事前都有掌握

聽新聞
0:00 / 0:00

川普中東行「為對抗北京」？傳有意簽署晶片、礦產協議

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
沙國王儲在哈立德國王國際機場航廈歡迎川普來訪。美聯社
沙國王儲在哈立德國王國際機場航廈歡迎川普來訪。美聯社

川普13日抵達沙烏地阿拉伯，展開為期四天的中東行。據華盛頓郵報報導，美方希望川普訪問中東期間，能與當地國家簽署礦產與晶片協議。因此，大量有關人工智慧（AI）晶片的出口正洽談中，同時沙國的一間礦產企業也獲准向美國出口關鍵礦物。

報導指出，川普政府有意授權向中東兩間與政府有淵源的企業，出售數十萬顆AI晶片，藉由協助該地區成為AI強國，進而建立對抗中國大陸的堡壘。

兩名知情人士透露，這些協議最終可能在川普訪問中東期間敲定，這將讓阿拉伯聯合大公國的AI公司G42與沙國AI公司Humain能使用美製的AI晶片。

第三位不願透露姓名的人士則說，部分晶片將透過阿聯企業與美國人工智慧公司Open AI之間的合作來流通，其他則直接交付G42。這筆交易最初由紐約時報披露，但白宮卻不願評論。

參與協議之一的美國企業博罕全球投資（ Burkhan World Investments）創辦人兼執行長薩哈爾汗（ Shahal Khan ）說，川普政府還批准一間美國企業與沙國合作夥伴簽署一份價值90億美元的備忘錄，以開採、加工關鍵礦物。根據華郵取得文件，沙國企業「格蘭德礦業有限公司」（Grand Mines Mining LLC）將在沙國與非洲等地區探勘鋰、鈷及稀土元素，並出口至美國。

華郵指出，允許出口大量高性能半導體晶片意味著美國外交政策突破。由於擔心這兩國與北京政府過從甚密，拜登限制這類晶片的銷售。此前美國允許這類晶片的出口速度也較慢，還制定分階段審查計畫與其他限制措施。

報導表示，中東地區豐富的石油資源與充足電力供應，刺激美國政府與矽谷AI企業合作的興趣。在美國與阿聯政府的合作下，微軟與G42於2024年簽署協議，規定G42須拆除華為生產的設備，並實施其他限制措施。

1名知情人士透露，川普政府認為加速晶片銷售有助於美國利益，讓中東地區與美國更緊密，也有助推動美國企業的發展。

然而，銷售晶片將增強這些國家的AI能力，使其在AI軍備競賽中享有據大優勢。卡內基國際和平基金會研究員溫特李威（Sam Winter-Levy）表示，有朝一日他們能與美國競爭。

他說，「由於他們控制石油供應，過去半個世紀我們持續努力削弱這些國家對美國的影響力」，川普「正將一項核心戰略技術—運算能力轉移至海外，同時對與中、俄關係密切的政權產生新的依賴」。

自川普上任以來，華府促成沙國與阿聯企業對美國數據中心的基礎設施進行重大投資。溫特李威說，川普政府的做法缺乏策略性，這「似乎變成贈送核心戰略科技，換取短期而又表面的讓步」。

中東 半導體 川普 晶片 沙烏地阿拉伯 關稅

延伸閱讀

將談石油、戰鬥機？外媒曝川普「中東行」著眼重大商業協議

美中談判為何那麼快？學者分析背後原因 關稅戰把川普「打疼了」

總統府否認川普拋統一說 林沛祥批：根本「掩耳盜鈴」

台積電（2330）「晶圓主權」赴美投資太早出？川普關稅貿易戰…台灣還有什麼牌

相關新聞

美沙簽署備忘錄 涵蓋能源、國防及太空合作

據英國廣播公司（BBC）報導，隨著美國總統川普抵達中東行第一站沙烏地阿拉伯，川普13日與沙國王儲簽署備忘錄，內容涵蓋能源...

誓言摧毀哈瑪斯？外媒曝內唐亞胡「絕不停戰」 將全力出兵加薩

以色列總理內唐亞胡辦公室今天在聲明中表示，以軍將於數日內「竭盡全力」進入加薩走廊。內唐亞胡表示，這意味擊潰哈瑪斯，「無論...

返國入監不到1天...泰國前總理保外就醫 貝東塔為父辯護

泰國前總理戴克辛返國入監不到1天就保外就醫，最高法院要調查過程，泰國醫療協會認為醫生報告和實際狀況不符，戴克辛的女兒、總...

川普中東行「為對抗北京」？傳有意簽署晶片、礦產協議

川普13日抵達沙烏地阿拉伯，展開為期四天的中東行。據華盛頓郵報報導，美方希望川普訪問中東期間，能與當地國家簽署礦產與晶片...

將談石油、戰鬥機？外媒曝川普「中東行」著眼重大商業協議

展開這個任期海外首訪的美國總統川普今天抵達波斯灣之行首站沙烏地阿拉伯，受到盛大歡迎。儘管在若干中東熱門議題上恐難有進展，...

英國首相施凱爾私宅遭縱火 警方逮捕1名男子

英國反恐官員針對近日發生在英國首相施凱爾（Keir Starmer）私宅在內的3起火災展開調查後，英國警方今天表示，已逮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。