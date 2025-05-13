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澳洲自由黨大選慘敗反省 選出80年來「首位女性黨魁」

中央社／ 雪梨13日綜合外電報導
澳洲在野的保守派自由黨今天選出成立以來首位女性黨魁李伊，開啟新路線。（法新社）
澳洲在野的保守派自由黨今天選出成立以來首位女性黨魁李伊，開啟新路線。（法新社）

澳洲在野的保守派自由黨今天選出成立以來首位女性黨魁李伊，開啟新路線。自由黨本月初才在國會大選慘敗，部分被歸咎於該黨提出類似美國總統川普的強硬風格政見。

法新社報導，63歲的李伊（Sussan Ley）接替警官出身的前黨魁達頓（Peter Dutton）出任自由黨（LiberalParty）領導人。自由黨在5月3日全國大選輸給中間偏左的工黨（Labor Party）。

達頓不但無法吸引澳洲城市選民的選票，在女性選民中也非常不受歡迎，這些都被視為自由黨敗選主因之一。

李伊過去在澳洲內陸的牧場工作時，曾擔任聚集及引導牲畜移動的飛行員，並擁有3個金融相關學位；她自2001年擔任國會議員至今已逾20年，被認為是中間偏右的自由黨內較溫和的聲音。

李伊如今成為自由黨成立80年來首位女性黨魁。

路透社報導，李伊表示，她成為自由黨首位女性黨魁，是向澳洲女性「傳達訊號」；她也談到該黨必須提出關於經濟和稅制改革的新政策。

李伊在澳洲首都坎培拉召開記者會時，反省自由黨在大選慘敗一事。她說：「我們確實讓女性感到失望，這點無庸置疑。我們的確日益流失女性支持者，我希望阻止這個趨勢。」

前兩次大選中，自由黨將其在雪梨、墨爾本等城市的席次，輸給支持氣候變遷和性別平等議題的女性獨立候選人。

李伊指出，自由黨必須和現代澳洲接軌，並強調「政府總是在合理的中間派位置上形成」。

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