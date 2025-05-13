快訊

林庭謙發聲明駁散布私密照 李芷霖經紀公司回應了

台積電大方配息！首季現金股利5元 創季配息以來新高

傳12日抵台昨卻等嘸人！黃仁勳今現身「這處」 與川普、沙國王儲會面

聽新聞
0:00 / 0:00

英國首相施凱爾私宅遭縱火 警方逮捕1名男子

中央社／ 倫敦13日綜合外電報導
英國反恐官員針對近日發生在英國首相施凱爾（Keir Starmer）私宅在內的3起火災展開調查後，英國警方今天表示，已逮捕1名涉嫌縱火的21歲男子。（法新社）
英國反恐官員針對近日發生在英國首相施凱爾（Keir Starmer）私宅在內的3起火災展開調查後，英國警方今天表示，已逮捕1名涉嫌縱火的21歲男子。（法新社）

英國反恐官員針對近日發生在英國首相施凱爾（Keir Starmer）私宅在內的3起火災展開調查後，英國警方今天表示，已逮捕1名涉嫌縱火的21歲男子。

路透社報導，警方接獲報案表示，倫敦北部康登（Camden）肯迪什鎮（Kentish Town）1處房產昨天凌晨起火，這個地區是施凱爾的選區。

警方表示，這名男子因涉嫌這起及另外兩起火災事件，於今天凌晨被捕。

警方正在調查5月8日同一地區發生的車輛火災，以及5月11日附近地區1處房產入口處的火災是否與昨天發生的縱火事件有關。

警方表示，這名男子因涉嫌縱火且意圖危害生命被捕，目前遭拘留。

警方說，由於該房產與1名知名公眾人物有關，因此由倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）的反恐指揮部（Counter Terrorism Command）警官帶頭調查。

施凱爾於去年7月就任首相搬進唐寧街10號之前，與家人居住在這處房產。

房產 施凱爾 火災 縱火 英國

延伸閱讀

德法英「夜間列車外交」訪烏 馬克宏用過紙巾被懷疑吸毒

美國對等關稅 美英方案將成貿易協議「藍圖」

英國永居申請門檻翻倍至10年 依親須具英語能力

德英法「列車訪烏」細節曝光 梅爾茨主導外交行動

相關新聞

英國首相施凱爾私宅遭縱火 警方逮捕1名男子

英國反恐官員針對近日發生在英國首相施凱爾（Keir Starmer）私宅在內的3起火災展開調查後，英國警方今天表示，已逮...

川普中東行「首站沙國」 外媒分析：預料將宣布千億軍購

美國總統川普13日抵達沙烏地阿拉伯，展開為期4天的中東訪問。據英國廣播公司報導（BBC），川普此行將宣布向沙國出售總金額...

新加坡新內閣名單曝光？外媒分析：預料有更多4代部長

新加坡人民行動黨蟬聯執政，隨著國際會議將至，學者認為，完成第3代到第4代領導權力交接的總理黃循財，預料近期宣布新一屆內閣...

日廣島大學霞校區驚見疑似未爆彈 下午課程取消、自衛隊將接手處理

日本廣島縣的中國放送（RCC）13日報導，廣島市南區的廣島大學霞校區發現了疑似未爆彈。

德法英「夜間列車外交」訪烏 馬克宏用過紙巾被懷疑吸毒

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）和法、英領袖同乘夜間列車前往基輔，與澤倫斯基會面，對俄提出30天無條件停火...

阿根廷最高法院挖出83箱納粹資料…德駐東京使館1941年寄的

阿根廷最高法院11日表示，近期在院內地下室發現阿根廷當局在第二次世界大戰期間沒收的數十箱納粹資料。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。