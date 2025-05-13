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川普中東行「首站沙國」 外媒分析：預料將宣布千億軍購

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
沙國王儲沙爾曼在利雅德歡迎川普來訪。路透
沙國王儲沙爾曼在利雅德歡迎川普來訪。路透

美國總統川普13日抵達沙烏地阿拉伯，展開為期4天的中東訪問。據英國廣播公司報導（BBC），川普此行將宣布向沙國出售總金額超過1000億美元的武器銷售協議，內容包括飛彈、雷達系統及C-130運輸機。

據衛報報導，川普已抵達沙國王室宮殿並與沙國王儲穆罕默德．沙爾曼會晤。此行重點將聚焦於經濟協議，而非加薩、伊朗核武計畫等安全議題。特斯拉執行長兼川普顧問馬斯克、資產管理公司貝萊德執行長芬克（Larry Fink）及花旗執行長佛瑞塞（Jane Fraser）均陪同出訪。

此行川普將先出席在沙國首都利雅德舉行的美沙投資論壇，14日前往卡達，15日前往阿拉伯聯合大公國。川普希望此行能為美國帶來大量的投資。

BBC表示，美國長期以來一直是沙國的武器供應國，卻在2021年一度動搖。當時拜登政府憂心沙國在鄰國葉門戰爭中的角色，停止向利雅德出售攻擊型武器。

此外，華盛頓郵報記者哈邵吉遇害也是美國猶豫出售武器的因素之一。一份美國情報報告主張沙國王儲穆罕默德．沙爾曼批准這樁暗殺行動；但沙國政府形容報告「不實」。

不過，拜登在2024年以沙國已停止轟炸葉門為由，恢復出售攻擊性武器給沙國。部分評論認為，這是因為美國尋求沙國協助，以終止加薩衝突並援助未來重建。

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