快訊

籃球／啦啦隊女神李芷霖私密照外流！林庭謙被她指控拍攝回應了

保母姊妹遭判無期徒刑、18年 剴剴外婆律師：感謝求處最高刑度

新國會智庫最新民調曝！5民選總統「賴幾乎墊底」 只部分小贏他

新加坡新內閣名單曝光？外媒分析：預料有更多4代部長

中央社／ 新加坡13日專電
在總理黃循財領軍下，人民行動黨在新加坡國會大選大獲全勝。（路透）
在總理黃循財領軍下，人民行動黨在新加坡國會大選大獲全勝。（路透）

新加坡人民行動黨蟬聯執政，隨著國際會議將至，學者認為，完成第3代到第4代領導權力交接的總理黃循財，預料近期宣布新一屆內閣名單，更多政府部門可能由第4代部長領導，黃循財也可能委任與他同屬第4代團隊的副手。

新加坡全國大選5月3日舉行，執政黨人民行動黨以65.57%的得票率，贏得97個國會議席中的87席，蟬聯執政。

國際安全會議「香格里拉對話論壇」將於5月底舉行。新加坡媒體聯合早報報導，新加坡管理大學法學院副教授陳慶文指出，他認為將有更多政府部門交由第4代部長領導。黃循財去年從國務資政李顯龍手中接過黨秘書長職務，標誌人民行動黨完成第3代到第4代領導權力交接。

目前仍由第3代部長掌管的部門，包括副總理顏金勇負責的貿工部、2008年就進入內閣的尚穆根（K.Shanmugam）負責的內政部和律政部，以及選前引退的黃永宏所負責的國防部。

陳慶文指出，預計顏金勇將繼續擔任副總理，另一個副總理職位的熱門人選，包括教育部長陳振聲和國家發展部長李智陞。陳振聲現年55歲，他2011年當選後就出任政務官，先後出掌社會發展青年及體育部、社會及家庭發展部、貿工部以及教育部。

陳振聲所領軍的丹戎巴葛集選區（Tanjong PagarGRC）在全國大選中獲得81.03%的得票率，是集選區中的票王。

新加坡 總理 黃循財

延伸閱讀

【專家之眼】誰把賴總統放在將起的民意怒火上烤？

星執政黨大勝 學者：選民盼政策一貫因應國際局勢

新加坡國會大選 人民行動黨壓倒性勝選延續執政

新加坡國會大選落幕 總理黃循財預計率執政黨延續60年執政

相關新聞

日本84歲老婦遭當街刺死 15歲少年犯案供稱「就想殺人 誰都可以」

日本日前發生一名84歲老婦遭人當街刺死，千葉東警署12日以殺人罪嫌逮捕了一名15歲的中學3年級少年。根據辦案人員說法，這...

日廣島大學霞校區驚見疑似未爆彈 下午課程取消、自衛隊將接手處理

日本廣島縣的中國放送（RCC）13日報導，廣島市南區的廣島大學霞校區發現了疑似未爆彈。

阿根廷最高法院挖出83箱納粹資料…德駐東京使館1941年寄的

阿根廷最高法院11日表示，近期在院內地下室發現阿根廷當局在第二次世界大戰期間沒收的數十箱納粹資料。

新加坡新內閣名單曝光？外媒分析：預料有更多4代部長

新加坡人民行動黨蟬聯執政，隨著國際會議將至，學者認為，完成第3代到第4代領導權力交接的總理黃循財，預料近期宣布新一屆內閣...

德法英「夜間列車外交」訪烏 馬克宏用過紙巾被懷疑吸毒

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）和法、英領袖同乘夜間列車前往基輔，與澤倫斯基會面，對俄提出30天無條件停火...

庫德工人黨結束與土耳其40多年武裝衝突 影響這2國勢力

支持庫德族的菲拉特通訊社（ANF）報導，庫德人組織「庫德工人黨」（PKK）12日宣布解散，結束與土耳其政府之間長達40多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。