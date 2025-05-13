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人權組織控英政府 供以色列戰機零件轟炸加薩

中央社／ 倫敦13日綜合外電報導

人權組織和非政府組織今天將英國政府告上法院，指控其在加薩戰爭期間向以色列提供戰機零件，違反國際法。

在國際特赦組織（Amnesty）、人權觀察（HumanRights Watch）、樂施會（Oxfam）等組織的支持下，巴勒斯坦人權組織「真相」（Al-Haq）正尋求阻止政府出口英國製的洛克希德馬丁公司（LockheedMartin）F-35戰機零件。

法新社報導，以色列使用這款美國戰機，對加薩和約旦河西岸造成毀滅性影響，而國際特赦組織英國分會負責人表示，英國允許向以色列出口這種關鍵零件，未能堅持其「法律義務…來阻止種族滅絕」。

以色列一再否認滅絕種族的指控。

這是這場持久法律戰的最新發展階段。目前並不清楚倫敦高等法院（London's High Court）在展開為期4天的聽證會後，將於何時作出裁決。

「全球法律行動網」（GLAN）的律師表示，他們是在2023年10月7日巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）突襲以色列，以色列旋即在加薩發動戰爭之後不久提起這項訴訟。

律師團說，英國政府曾在2023年12月和2024年4月和5月決定繼續向以色列出售武器，直到2024年9月才暫停那些被評估為供以色列軍隊在加薩地區軍事用途的武器出口許可。

據指出，英國新任工黨政府在審視以色列遵守國際人道法的情況後，暫停了大約30件許可證，但部分禁令並不包括在英國製造的先進F-35隱形戰鬥機零件在內。

GLAN的律師布瑞斯柯（Charlotte Andrews-Briscoe）上週在新聞發布會上表示，英國政府「為了繼續武裝以色列，明顯背離國內法律」，利用F-35戰機向「加薩人民投擲數以噸計的炸彈」。

人權 以色列 戰爭 法律 英國

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