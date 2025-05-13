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日廣島大學霞校區驚見疑似未爆彈 下午課程取消、自衛隊將接手處理

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本廣島市南區的廣島大學霞校區13日發現了疑似未爆彈，警方調查後交由日本陸上自衛隊的未爆彈處理隊接手。照片取自 X / j2zfyz
日本廣島市南區的廣島大學霞校區13日發現了疑似未爆彈，警方調查後交由日本陸上自衛隊的未爆彈處理隊接手。照片取自 X / j2zfyz

日本廣島縣的中國放送（RCC）13日報導，廣島市南區的廣島大學霞校區發現了疑似未爆彈。

根據警方說法，一名工地相關人員於當天上午9時30分左右，發現了看上去像是未爆彈的物體，隨後報警指出，「在拆除現場發現了一個看上去像是炸彈的東西」。警察機動隊等警力隨即出動，調查是否存在任何爆炸的危險性。

報導稱，疑似未爆彈物體長約90公分，直徑約25公分，之後交由日本陸上自衛隊接手處理。陸自表示，未爆彈處理隊從京都市出發，將在抵達現場立即展開處理作業。

廣島大學霞校區在戰前曾是陸軍兵器補給廠的所在地，當時現場正在進行建築物的拆除作業，警方目前正對週邊道路實施交管。

廣島大學表示，受到此事影響，將會取消下午的講課，位於同一處所的廣島大學附屬醫院則繼續照常為住院患者和門診病人提供診療服務。

廣島 患者 日本 炸彈 自衛隊

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