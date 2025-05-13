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匈牙利總理奧班：歐洲基督教化才是出路

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
奧班認為歐洲在發展過程中，必須持守基督教精神。(Photo by Kancelaria Premiera on Flickr used under Creative Commons license)
奧班認為歐洲在發展過程中，必須持守基督教精神。(Photo by Kancelaria Premiera on Flickr used under Creative Commons license)

歐盟根基是基督教，歐洲未來發展必須靠基督教！匈牙利總理奧班(Viktor Orbán)上週五在一間修道院移交典禮致詞時細數過去匈牙利政府支持興建教堂的政績，他並不忘強調基督教精神強調和平，歐洲必須再次高舉基督教才能再度偉大。

重視教堂興建

據《今日匈牙利報》報導，奧班在上週五在蒂豪尼(Tihany)舉行的本篤會修道院與聖克里斯多福朝聖之家整修移交典禮上表示，「我們需要一個基督教的歐洲，因為我們相信這是唯一的出路。」他舉例表示，本篤會曾三度遭到摧毀，但每一次他們都能再度重建。奧班強調，近年來匈牙利政府在喀爾巴阡盆地整修超過3,000間教堂並新建200間教堂，此舉不僅是對宗教界的肯定與支持，更是全國匈牙利人都引以為傲的成就，象徵珍視自己的歷史。

他指出，「匈牙利人既是歐洲人也是基督徒，因此不能坐視今日歐洲生活的根基遭到攻擊而不管。」他提醒，對於熱愛和平的基督徒來說，對於此刻歐洲陷入戰爭是深感痛心。他並強調，「歐盟的創始者是基督徒，正如我們憲法所言，沒有基督教就沒有匈牙利。我們曾在信仰中獲得勝利，未來也將一再獲勝。」

出訪喬治亞談信仰

據《POLITICO》報導，奧班過去在喬治亞首都第比利斯與喬治亞總理加里巴什維利會談時，也曾提到歐洲基督徒所面臨的重重挑戰。當時奧班與加里巴什維利一同參訪修道院，肯定彼此堅守基督教價值觀，席間奧班表示，「在歐洲成為基督徒並不容易，在歐洲治理一個基督教政府也不容易。」同時他也擔憂地指出，「基督教傳統若無法受到保護，終將不被世人重視。」

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信仰 匈牙利 教堂

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