快訊

剴剴凌虐致死案 惡保母劉彩萱判無期徒刑、劉若琳判18年

Xperia 1 VII注入滿滿Sony技術！超神AI錄影、自動取景 隨便拍都是專業相機品質

國定假日多5天真的不行？黃崇仁一句話打臉全場：多放3、4天死不了人

美伊第4輪核談判結束隔日 華盛頓祭出新制裁

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導
儘管美國與伊朗就敏感的核議題持續談判之際，華盛頓今天仍宣布對伊朗核計畫祭出新的制裁。圖左為伊朗外交部長阿拉奇與美川普總統中東特使威科夫(右)，兩人在阿曼首都馬斯開特舉行第四輪核談判。(美聯社)
儘管美國與伊朗就敏感的核議題持續談判之際，華盛頓今天仍宣布對伊朗核計畫祭出新的制裁。圖左為伊朗外交部長阿拉奇與美川普總統中東特使威科夫(右)，兩人在阿曼首都馬斯開特舉行第四輪核談判。(美聯社)

儘管美國伊朗就敏感的核議題持續談判之際，華盛頓今天仍宣布對伊朗核計畫祭出新的制裁。

法新社報導，美國最新制裁鎖定3名伊朗公民，以及1個與伊朗國防創新與研究組織（Organization ofDefensive Innovation and Research）有來往的伊朗實體。

美國國務卿盧比歐（Marc Rubio）在聲明中表示：「伊朗持續大幅擴張核計劃，並進行用於核武與核武運載系統的雙用途研發活動。」

盧比歐說，伊朗是世界上唯一濃縮鈾純度達60%，但卻沒有核武的國家。

此一純度遠超過2015年核協議所定3.67%最高限制。美國總統川普在第1任期退出核協議。製造核武需要90%純度的濃縮鈾。

美伊第4輪核談判結束，會後並未宣布取得重大突破，但雙方態度均審慎樂觀，美方隔日宣布新的制裁措施。

美伊上個月展開核談判，目的盼達成一項阻止伊朗擁有核武的新協議，不過伊朗否認打造核武。

美國制裁的對象是核計畫3名高階官員與1間名為Fuya Pars Prospective Technologists的公司，制裁將凍結個人與實體在美國可能擁有的任何資產，並禁止與他們有商業往來。

美國國務院表示：「Fuya Pars ProspectiveTechnologists（又名Ideal Vacuum）是伊朗國防創新與研究組織的附屬公司，它試圖從外國供應商取得並自行製造可用於核武研發的設備。」

伊朗 核武 美國

延伸閱讀

「包山包海」部長盧比歐 傳統共和黨人從MAGA世界崛起

盧比歐身兼美國務卿和國安顧問 季辛吉後第一人

美國國安顧問華爾茲下台：Signal洩密事件後續，川普政府人事再現混亂？

持續對峙！印度、巴基斯坦互相關閉領空 美促雙方降低緊張

相關新聞

日本84歲老婦遭當街刺死 15歲少年犯案供稱「就想殺人 誰都可以」

日本日前發生一名84歲老婦遭人當街刺死，千葉東警署12日以殺人罪嫌逮捕了一名15歲的中學3年級少年。根據辦案人員說法，這...

阿根廷最高法院挖出83箱納粹資料…德駐東京使館1941年寄的

阿根廷最高法院11日表示，近期在院內地下室發現阿根廷當局在第二次世界大戰期間沒收的數十箱納粹資料。

日本廣島大學霞校區驚見疑似未爆彈 下午課程取消、陸自將接手處理

日本廣島縣的中國放送（RCC）13日報導，廣島市南區的廣島大學霞校區發現了疑似未爆彈。

德法英「夜間列車外交」訪烏 馬克宏用過紙巾被懷疑吸毒

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）和法、英領袖同乘夜間列車前往基輔，與澤倫斯基會面，對俄提出30天無條件停火...

庫德工人黨結束與土耳其40多年武裝衝突 影響這2國勢力

支持庫德族的菲拉特通訊社（ANF）報導，庫德人組織「庫德工人黨」（PKK）12日宣布解散，結束與土耳其政府之間長達40多...

哈瑪斯釋放最後一名美國人質 以色列不停火

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯(Hamas)12日釋放一名羈押長達19個月的美國人質，藉此向川普總統釋出善意並期望與以色列達成新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。